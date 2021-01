Παναθηναϊκός : Τον αντικαταστάτη του Κάτας αναζητά ήδη η Χάποελ

Ο Όντεντ Κάτας φαίνεται πως είναι ο επικρατέστερος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.

Οι Πράσινοι θέλουν τον 46χρονο για αντικαταστάτη του Γιώργου Βόβορα στον «πράσινο» πάγκο, με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ να συμβιβάζεται σιγά-σιγά με την ιδέα.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ του Ισραήλ, τη στιγμή που ρυθμίζονται ακόμη κάποια ζητήματα για την αποχώρηση του 46χρονου προπονητή, ήδη αναζητείται ο αντικαταστάτης του.

Οι άνθρωποι της Χάποελ σκανάρουν την αγορά για τον διάδοχο του Κάτας, αναζητώντας κυρίως ξένο προπονητή.

Πάντως, στο μπλοκάκι βρίσκονται και ισραηλινοί τεχνικοί.

Ντάνι Φράνκο (έφυγε από την Ιρόνι Ναχαρίγια πρόσφατα), Γκάι Γκούντες (Μακάμπι Ρισόν), Ρόνεν Γκίνζμπουργκ (Εθνική Τσεχίας) και Ορέν Αμιέλ (Νίμπουρκ) είναι τα ονόματα που ακούγονται για την επόμενη ημέρα στη Χάποελ.

Η ομάδα του Ισραήλ βρίσκεται σε διαδικασία εύρεσης νέου προπονητή, με τον Κάτας να ετοιμάζεται να αναλάβει το τιμόνι του Τριφυλλιού.

Μια δύσκολη αποστολή για τον 46χρονο, με τους Πράσινους να βρίσκονται στην προτελευταία θέση της Euroleague.

Hapoel Jerusalem will appoint a foreign head coach instead of Oded Kattash

— Roi Cohen (@RoiCohen99) January 8, 2021