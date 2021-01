Η πανδημία του κορωνοϊού και η κλιματική αλλαγή είναι κρίσεις οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν από όλους μαζί, ως μέρος μίας μετάβασης σε ένα βιώσιμο μέλλον χωρίς αποκλεισμούς, τονίζει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ως προς την υλοποίηση του οράματος αυτού, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ επισημαίνει ότι κάθε κυβέρνηση, πόλη, επιχείρηση και άτομα μπορούν να διαδραματίσουν ένα ρόλο.

Ειδικότερα, απευθύνει έκκληση «μαζί, ας φέρουμε την ειρήνη μεταξύ μας και με τη φύση, ας αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, ας σταματήσουμε την εξάπλωση του COVID-19 και ας κάνουμε το 2021 ένα έτος θεραπείας. Θεραπεία από τις συνέπειες του φονικού ιού. Θεραπεία των κατεστραμμένων οικονομιών και κοινωνιών. Επούλωσης των διαφορών. Έτος έναρξης θεραπείας του πλανήτη». Προσθέτει πως αυτή πρέπει να είναι υπόσχεση μας για το Νέο Έτος.

Εστιάζοντας στην κλιματική κρίση, ο Αντόνιο Γκουτέρες προτάσσει πως η κεντρική φιλοδοξία των Ηνωμένων Εθνών για το 2021 είναι η οικοδόμηση μίας παγκόσμιας συμμαχίας για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, με μηδενικές εκπομπές αερίων μέχρι το 2050.

Αναφερόμενος στη χρονιά που έφυγε, επισήμανε ότι το 2020 ήταν ένα έτος δοκιμασιών, τραγωδιών και δακρύων και προσέθεσε: «Ο COVID-19 αναποδογύρισε τις ζωές μας και βύθισε τον κόσμο με βάσανα και θλίψη. Τόσοι αγαπημένοι χάθηκαν ενώ η πανδημία ξεσπά δημιουργώντας νέα κύματα αρρώστιας και θανάτου. Η φτώχεια, οι ανισότητες και η πείνα αυξάνονται. Δουλειές εξαφανίζονται και τα χρέη αυξάνονται. Τα παιδιά δυσκολεύονται πολύ. Η οικιακή βία αυξάνεται και η ανασφάλεια βρίσκεται παντού».

Let’s make 2021 a year of healing.

Healing from the impact of a deadly virus. Healing broken economies and societies. Healing divisions. And starting to heal our planet.

I wish you all a Happy New Year. pic.twitter.com/C16G8yMBAM

— António Guterres (@antonioguterres) December 31, 2020