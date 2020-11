Τον σημαίνοντα ρόλο των ασφαλών και των αποτελεσματικών φαρμάκων για τους πολίτες τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς κατά την παρουσίαση της Φαρμακευτικής Στρατηγικής Για την Ευρώπη.

«Αποτελεσματικά και ασφαλή φάρμακα, εμβόλια και θεραπείες έχουν συμβάλει στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις κύριες αιτίες ασθενειών και απειλητικών για τη ζωή ασθενειών στο παρελθόν» υπογράμμισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, προσθέτοντας: «Αυτά τα προϊόντα θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της υγείας και της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η σημερινή στρατηγική υποστηρίζει τη φαρμακευτική βιομηχανία της ΕΕ για να παραμείνει ανταγωνιστική και καινοτόμα, ενώ ταυτόχρονα καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών και εκείνων των συστημάτων υγείας μας».

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε ότι πρόκειται για «μια στρατηγική με επίκεντρο τον ασθενή» και «η Ένωση Υγείας της ΕΕ δεν είναι σύνθημα», και επισημαίνοντας πως «οι πολίτες θέλουν η Ευρώπη να μην είναι εξάρτημα στις πολιτικές της υγείας» σημείωσε ότι «η ΕΕ χρειάζεται περισσότερη συνεργασία, περισσότερο συντονισμό και σίγουρα περισσότερη ΕΕ συνολικά στην υγεία».

Our new Pharmaceutical Strategy strikes the right balance between patients and industry needs. Ensuring affordable, safe, quality, pharmaceuticals for all. Boosting the competitiveness and innovation of our pharma sector. EU strategic autonomy now a must. https://t.co/3GKDmtMmuE pic.twitter.com/ZpfCXyLOI5

