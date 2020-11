Κύκλος Ιδεών : «Εργαστήριον η Ελλάς»

Διεθνές συνέδριο για την επέτειο των 200 ετών από την Παλιγγενεσία του 1821, με θέμα: «Εργαστήριον η Ελλάς» – Θεσμοί και καταστάσεις που δοκιμάστηκαν στην Ελλάδα από την Παλιγγενεσία έως τις ημέρες μας διοργανώνει από τις 2 – 4 Νοεμβρίου ο Κύκλος Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 1821 – 2021.

Τρόποι παρακολούθησης του Συνεδρίου:

Το Συνέδριο μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω Youtube και Facebook Live

καθώς και από τις σελίδες: evenizelos.gr & ekyklos.gr

Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις για κάθε κύκλο συζήτησης,

πριν ή κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, μέσω:

ekyklos.gr@gmail.com & info@ekyklos.gr

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

15:00 Εισαγωγική ομιλία

Ευάγγελος Βενιζέλος

15:30- 16:00 Key note speaker

Κώστας Κωστής, Καθηγητής, ΕΚΠΑ

16:00-17:30 πρώτη ενότητα: Η Ελληνική Παλιγγενεσία και τα εθνικά κράτη στη νοτιοανατολική Ευρώπη

Προεδρεύει: Βασίλης Γούναρης, Καθηγητής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων,

Πρόεδρος, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΑΠΘ

Ομιλητές:

Κατερίνα Γαρδίκα, τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, ΕΚΠΑ:

«Νομιμότητα, κυριαρχία και εγγυήσεις: το πλαίσιο για την ίδρυση του ελληνικού κράτους»

Κώστας Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ΕΚΠΑ:

«Η Αυστροουγγαρία και τα νεοσύστατα εθνικά κράτη των Βαλκανίων. Οι

περιπτώσεις της Σερβίας και της Ρουμανίας»

Γιάννης Στεφανίδης, Καθηγητής Διπλωματικής Ιστορίας, ΑΠΘ.:

«Splendid flexibility: Η βρετανική πολιτική στη νοτιοανατολική Ευρώπη, από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους»

Denis Vovchenko, Associate Professor, Northeastern State University, History:

«Θρησκευτική Ιδεολογία και Realpolitik: Ορθόδοξη Ενότητα και Πανσλαβισμός στις Ρωσο-Βαλκανικές Σχέσεις 1830-1914»

17:30-19:15 δεύτερη ενότητα: Πρώιμη εγκαθίδρυση και δοκιμασίες της δημοκρατικής αρχής

Προεδρεύει: Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής Ιστορίας του Μεταπολεμικού Κόσμου, ΕΚΠΑ

Ομιλητές:

Νίκος Αλιβιζάτος, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΕΚΠΑ:

«Οι εκλογές ως ελληνική κανονικότητα»

Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΕΚΠΑ:

«Ο Τύπος των επαναστατημένων Ελλήνων ως εργαστήριο συνταγματικών ιδεών. Το παράδειγμα των Ελληνικών Χρονικών»

Θανάσης Διαμαντόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο:

«Θεσμικοπολιτική αστάθεια και σταθερότητα στη νεότερη Ελλάδα»

Καλλιόπη Σπανού, Καθηγήτρια Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου, ΕΚΠΑ:

«Οικοδομώντας την ικανότητα διακυβέρνησης»

Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος, Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:

«Η «αέναη επιστροφή» της ελληνικής ιστορίας: το κράτος και η διαχείριση των κρίσεων του στον 20ό αιώνα»

19:15-20:15 τρίτη ενότητα: Η Ελλάδα ως δοκιμαστήριο της αυτοκεφαλίας των εθνικών ορθοδόξων εκκλησιών

Προεδρεύει: Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ:

«Εκκλησιαστική αυτοκεφαλία και εθνική ανεξαρτησία»

Ομιλητές:

Πέτρος Βασιλειάδης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας, ΑΠΘ:

«Παλιγγενεσία- αυτοκεφαλίες- ενότητα. Θεολογική προσέγγιση με αφορμή το Ουκρανικό αυτοκέφαλο»

Ιωάννης Μ. Κονιδάρης, Ομότιμος Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ:

«Η χαραυγή του εθνοφυλετισμού και οι στρεβλώσεις της Ελλαδικής Αυτοκεφαλίας»

Τέλος εργασιών πρώτης ημέρας

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020

15:00 Εισαγωγική ομιλία

Ιωάννης Μάνος, Πρωτοβουλία 1821-2021

15:15- 16:30 τέταρτη ενότητα: Η Ελλάδα μεταξύ των μεγάλων πολέμων: από τους Βαλκανικούς ως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1912-1940)

Προεδρεύει: Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:

«Η Ελλάδα στην Κοινωνία των Εθνών: από τη διεθνή συνεργασία στις διμερείς συμμαχίες»

Ομιλητές:

Μανόλης Κούμας, Διδάκτωρ Ιστορίας, ΕΚΠΑ:

«Η ελληνοτουρκική προσέγγιση τη δεκαετία του 1930: ένα πρότυπο για την οργάνωση των διεθνών σχέσεων στο μεσοπόλεμο»

Σωτήρης Ριζάς, Διευθυντής Ερευνών ΚΕΙΝΕ, Ακαδημία Αθηνών:

«Κοινοβουλευτισμός και Δικτατορία στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου»

Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, πρώην αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής, ΔΝΤ:

«Kοινωνία των Εθνών, διεθνοποίηση της οικονομικής επιστήμης και Έλληνες οικονομολόγοι»

16:30- 18:00 πέμπτη ενότητα: Η Ελλάδα ως δοκιμαστήριο του εθνικού φαινομένου

Προεδρεύει: Βασίλης Γούναρης, Καθηγητής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων,

Πρόεδρος, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΑΠΘ

Ομιλητές:

Ελπίδα Βόγλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο:

«Οι μεταμορφώσεις της ελληνικής ιθαγένειας, από την Επανάσταση του 1821 στον 21ο αιώνα»

Αντώνης Κλάψης, Επίκουρος Καθηγητής Διπλωματίας και Διεθνούς Οργάνωσης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:

«Μεγαλοϊδεατισμός και «εθνικό πεπρωμένο»: η διαλεκτική του αλυτρωτισμού»

Ελισάβετ Κοντογιώργη, Διευθύντρια Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών:

«Η συμβολή της Κοινωνίας των Εθνών στην αποκατάσταση των προσφύγων του 1922: Θεσμικές αλλαγές κατά την περίοδο 1922-30»

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονία:

«Λαός και έδαφος: από το ελληνικό έθνος στο ελληνικό κράτος»

18:00 – 18:40 Key note speaker, Odd Arne Westad, Elihu Professor of History and Global Affairs at Yale University:

«Ο εμφύλιος και ο ψυχρός πόλεμος»

Welcome remarks: Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής, ΕΚΠΑ

18:40- 19:40 έκτη ενότητα: Η Ελλάδα ως δοκιμαστήριο ευρωατλαντικών θεσμών

Προεδρεύει: Έφη Πενταλιού, Fellow, LSE IDEAS, Λονδίνο:

«Συμβούλιο Ευρώπης, ανθρώπινα δικαιώματα, Ελληνική Υπόθεση του 1967-69»

Ομιλητές:

Ειρήνη Καραμούζη, Senior Lecturer, University of Sheffield:

«Ενώπιον της πρόκλησης»: Η Ελλάδα ως «εργαστήρι ιδεών» στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης»

Διονύσης Χουρχούλης, Διδάσκων Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο:

«Το ΝΑΤΟ ως παράγοντας σταθεροποίησης; Η περίπτωση της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

Τέλος εργασιών δεύτερης ημέρας



Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

16:00- 16:40 Keynote speaker: Michael Cox, Emeritus Professor of International Relations LSE, Founding director LSE IDEAS, Associate Research Fellow Chatham House London:

«The Greek Junta affected International Institutions and international affairs»

Welcome remarks: Έφη Πενταλιού, Fellow, LSE IDEAS, Λονδίνο

16:40- 18:10 έβδομη ενότητα: Δανειστές και επόπτες, βοήθεια και εξάρτηση

Προεδρεύει: Βασίλης Ράπανος, Οικονομολόγος, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ

Ομιλητές:

Νικηφόρος Διαμαντούρος, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Πολιτικός Επιστήμονας

«Από την εξάρτηση στην ισοτιμία: η νεοελληνική εμπειρία σε μακροϊστορική προοπτική»

Ανδρέας Κακριδής, Oικονομικός Iστορικός, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο:

«… και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους;» Η πολιτική οικονομία του εξωτερικού δανεισμού και της ξένης βοήθειας

Ηλίας Παπαϊωάννου, Καθηγητής Οικονομικών, London Business School, research fellow, Centre for Economic Policy Research

«Η Πολιτική και Θεσμική Οικονομία των Μνημονίων»

Jacob Soll, Professor of history and accounting at the University of Southern California

« Eyewitness to the Greek Debt Crisis: Successes and Failures of a European/Greek Experiment»

18:10- 20:00 στρογγυλή τράπεζα – συμπεράσματα

Προεδρεύει: Ευάγγελος Βενιζέλος

Συζητούν:

Γιάννης Βούλγαρης, Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Στάθης Καλύβας, Μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης

Κώστας Κωστής, Καθηγητής, ΕΚΠΑ

Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής Ιστορίας του Μεταπολεμικού Κόσμου, ΕΚΠΑ

Αριστείδης Χατζής, Καθηγητής Θεωρίας Θεσμών/ΕΚΠΑ & Διευθυντής Ερευνών/ΚΕΦίΜ

