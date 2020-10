Ολυμπιακός : «Ο 12ος παίκτης επιστρέφει στο κάστρο μας»

Οι οπαδοί επιστρέφουν. Αργά αλλά σταδιακά. Αρχής γενομένης από τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός-Μαρσέιγ (Τετάρτη 21/10, 22:00) και ΠΑΟΚ-Ομόνοια (Πέμπτη 22/10, 19:55), για την πρεμιέρα των ομίλων σε Champions και Europa League αντίστοιχα.

Ένα 10% της συνολικής χωρητικότητας ανά θύρα θα επιτραπεί, με μέγιστο αριθμό 3.500 οπαδούς σε κάθε γήπεδο. Είναι ένα μικρό, αλλά σημαντικό, βήμα, για την επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δέχθηκε με ευχαρίστηση την παραπάνω απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς επιτέλους, έπειτα από 7 ολόκληρους μήνες, οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» θα στηρίξουν ξανά με τη φωνή τους την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς. Στο πιο κρίσιμο σημείο. Στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League κόντρα στη Μαρσέιγ.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έκανε ανάρτηση για την επιστροφή του κόσμου στο Καραϊσκάκη και παράλληλη καλεί τους φίλους της ομάδας να διαβάσουν τους κανόνες και τις απαραίτητες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου.

«Ο 12ος παίκτης μας επιστρέφει στο κάστρο μας, με ασφάλεια! Διαβάστε όλους τους κανόνες και τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε, στο olympiacos.org.», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του Ολυμπιακού στα social media.

Ο 12ος παίκτης μας επιστρέφει στο κάστρο μας, με ασφάλεια‼️ Διαβάστε όλους τους κανόνες και τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε, στο https://t.co/OqUxxC5nAu. / Our 12th player is returning with safety to our castle! 🔴⚪🦁#Olympiacos #UCL #Fans #OLYOM #StaySafe pic.twitter.com/blXRcZj7gP

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) October 19, 2020