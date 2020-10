Τραμπ : Η στιγμή που αποβιβάζεται από το ελικόπτερο και φτάνει στο νοσοκομείο

Σε στρατιωτικό νοσοκομείο έξω από την Ουάσιγκτον μεταφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος) μετά τη διάγνωσή του με κοροναϊό.

Ο «πλανητάρχης», λίγη ώρα αφότου επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο στον κήπο του Λευκού Οίκου φορώντας μάσκα και κοστούμι, έφτασε στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed στο Μέριλαντ.

Όπως μεταδίδει το CNN, ο Τραμπ θορυβήθηκε μετά τη διάγνωσή του με κοροναϊό και ανησυχούσε όλο και περισσότερο όσο περνούσε η ώρα καθώς εμφάνισε συμπτώματα, όπως πυρετό.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, η «Task Force» του Λευκού Οίκου «βρίσκεται στο σκοτάδι» για τις εξελίξεις της υγείας του αμερικανού προέδρου.

The moment when President Donald Trump gets off the helicopter and arrives at the Walter Reed military hospital after testing positive for covid-19. Follow our minute-by-minute coverage 👉https: //t.co/55BV23fP8r pic.twitter.com/3fS8V0vBOG

— Augusto Yuto Batista (@yutobatista) October 2, 2020