Γροιλανδία : Δείτε τη πιο χαμηλή θερμοκρασία στο βόρειο ημισφαίριο

Κλιματικοί… ντετέκτιβ του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού ( WMO) ανακάλυψαν την πιο κρύα θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στο βόρειο ημισφαίριο.

Ψάχνοντας στα αρχεία του WMO για τις καταγραφές θερμοκρασίας στους μετεωρολογικούς σταθμούς που βρίσκονται στην κορυφή του πλανήτη, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί, από αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό στη Γροιλανδία, στο μέσον του χειμώνα πριν από σχεδόν 30 χρόνια, ήταν σχεδόν 2 βαθμούς Κελσίου πιο χαμηλή από ό,τι έδειχναν τα μέχρι τώρα στοιχεία.

Ο σταθμός Κλινκ στη Γροιλανδία, κοντά στην κορυφή του φύλλου πάγου, κατέγραψε -69,8 βαθμούς Κελσίου στις 22 Δεκεμβρίου 1991. Η θερμοκρασία είναι σημαντικά χαμηλότερη από τους -67,8 βαθμούς Κελσίου που είχαν καταγραφεί στο Βέρκχογιάνσκ της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 1892, αλλά και στο Όιμεκον της Ρωσίας τον Ιανουάριο του 1933.

Και οι τρεις θερμοκρασίες είναι ασυνήθιστες για το βόρειο ημισφαίριο, όμως πολύ θερμότερες από την χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη. Στις 22 Ιουλίου του 1983,κ στο μέσον του χειμώνα για το νότιο ημισφαίριο, ο μετεωρολογικός σταθμός Βόστοκ της Ανταρκτικής κατέγραψε -89,2 βαθμούς Κελσίου.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες στους πόλους έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους επιστήμονες, καθώς δημιουργούν μοντέλα του παρελθοντικού και και του μελλοντικού κλίματος. Αυτή την εβδομάδα, το φύλλο πάγου στον Αρκτικό Ωκεανό συρρικνώθηκε στον δεύτερο μικρότερο όγκο του για τα τελευταία 40 χρόνια.

Οι θερμοκρασίες στον αρκτικό κύκλο ήταν πολύ υψηλές φέτος το καλοκαίρι, με έναν καύσωνα στη Σιβηρία και ασυνήθιστη ζέστη σε όλη την περιοχή. Ο μετεωρολογικός σταθμός Βέρκχογιανσκ, που έχασε το ρεκόρ από τη νέα ανακάλυψη, κατέγραψε θερμοκρασία 38 βαθμών Κελσίου φέτος τον Ιούνιο, με τον WMO να θεωρεί ότι ενδέχεται να είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί πάνω από τον αρκτικό κύκλο.

Ο Πετέρι Τααλάς, γενικός γραμματέας του WMO, δήλωσε: «Στην εποχή της κλιματικής αλλαγής, δίνουμε μεγάλη σημασία στα νέα ρεκόρ ζέστης. Το καινούργιο ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας, είναι σημαντική υπενθύμιση των έντονων αντιθέσεων που υπάρχουν στον πλανήτη μας».

Η έρευνα των αρχείων επιτρέπει στους επιστήμονες να ψάξουν για μοτίβα θερμοκρασιών, και προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για κλιματικά μοντέλα. Ο μετεωρολογικός σταθμός Κλινκ λειτούργησε για δύο χρόνια στις αρχές της δεκαετίας του 1990, πριν τα αυτοματοποιημένα όργανά του σταλούν για χρήση στην Ανταρκτική.

Το ρεκόρ ήρθε στο φως μόνο αφού μια ομάδα του WMO κατάφερε να έρθει σε επαφή με την αρχική επιστημονική ομάδα. Τα στοιχεία έπρεπε να ελεγχθούν διεξοδικά πριν το νέο ρεκόρ γίνει αποδεκτό.

Η εκτίμησή τους δημοσιεύθηκε στο Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.

Πηγή: www.theguardian.com