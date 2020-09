Ε.Ε.: Για Αν. Μεσόγειο – Λευκορωσία συνεδριάζουν οι ΥΠΕΞ

Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στις Βρυξέλλες με βασικά θέματα τα ζητήματα της Λευκορωσίας, της Λιβύης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο τραπέζι βρίσκεται και το θέμα της Βενεζουέλας.

Η συνέντευξη Τύπου αναμένεται περίπου στις 15.30 (τοπική ώρα).

Στο μεταξύ, σε πρόγευμα εργασίας με την αρχηγό της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Το άτυπο πρόγευμα με προσκεκλημένη την αρχηγό της Λευκορωσικής Αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχινόφσκαγια περέθεσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

FM @Nikos Dendias w/ #FAC counterparts at working breakfast hosted by #HRVP @JosepBorrellF on #Belarus w/ opposition leader Sv.Tikhanovskaya / Ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας με ομολόγους ΣΕΥ ΕΕ & ΥΕ/ΑΕ J. Borrell σε πρόγευμα εργασίας με την αρχηγό αντιπολίτευσης Λευκορωσίας pic.twitter.com/eSgezG48Cl

