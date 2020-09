Τιάγκο : Το πουλέν του Γκουαρντιόλα στο… οπλοστάσιο του Κλοπ

«Δεν θα φύγω από τη Μπάγερν πριν κερδίσω το Champions League». Ο Τιάγκο Αλκάνταρα έκανε πράξη την επιθυμία του. Λίγες εβδομάδες μετά που οι Βαυαροί σήκωσαν την 6η ευρωπαϊκή τους κούπα στην Λισαβόνα, ο Ισπανός μέσος αποτελεί παρελθόν, με την Λίβερπουλ να ανακοινώνει και επίσημα την απόκτηση του.

Ο 29άχρονος άσος στην Γερμανία κατέκτησε τα πάντα. Eφτά πρωταθλήματα, τέσσερα κύπελλα, τρία Σούπερ Καπ και βέβαια το Champions League. Πλέον, ο Αλκάνταρα θα αγωνίζεται στην Premier League, υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ με σκοπό την συλλογή ακόμη περισσότερων τίτλων, όπως τόνισε ο ίδιος στην παρουσίαση του. «Όσο περνάνε τα χρόνια, προσπαθείς να κατακτήσεις όσους περισσότερους τίτλους μπορείς. Όταν το καταφέρνεις, τότε θες να πετύχεις ακόμα περισσότερα. Θέλω να πετύχω όλους τους στόχους μου και να κατακτήσω πολλούς τίτλους».

Εγχείρημα μόνο εύκολο δεν είναι, καθώς στην Αγγλία θα συναντήσει σε αντίπαλο στρατόπεδο τον ποδοσφαιρικό του μέντορα, τον Πεπ Γκουαρντιόλα. Ο Καταλανός τεχνικός ήταν αυτός που τον είχε προάγει από την Μασία στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα το 2009. Το 2013, όταν ο Γκουαρντιόλα ανέλαβε την Μπάγερν, η πρώτη μεταγραφή που ζήτησε από τη διοίκηση των Βαυαρών ήταν αυτή του Τιάγκο. «Εξήγησα στους διοικούντες το πλάνο μου και γιατί ήθελα τον Τιάγκο. Ήταν ο μόνος παίκτης που ήθελα. Ή αυτόν ή κανέναν», δείχνοντας πόσο πίστευε στις ικανότητες του Ισπανού μέσου.

Η συνεργασία τους τόσο στην Μπαρτσελόνα, όσο και στην Μπάγερν Μονάχου ήταν αρμονική. Το περασμένο καλοκαίρι αρκετά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Γκουρντιόλα είχε εισηγηθεί την απόκτηση του Τιάγκο, έτσι ώστε να είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής που θα αντικαταστήσει τον Νταβίντ Σίλβα στον άξονα της Μάντσεστερ Σίτι, όταν ο τελευταίος αποχωρήσει από τους Πολίτες. Ωστόσο, το αντάμωμα δεν έγινε ποτέ.

Ένα χρόνο αργότερα, ο Τιάγκο θα αγωνίζεται στην Premier League, ωστόσο με την φανέλα της Λίβερπουλ. Ο Γιούργκεν Κλοπ προσθέτει στο ρόστερ του, έναν παίκτη ο οποίος προορίζεται να είναι ο ηγέτης των Κόκκινων στο χώρο του κέντρου. Όλο το παιχνίδι θα περνάει τώρα από τα πόδια του Ισπανού, με την Λίβερπουλ, πέρα από την δημιουργία από τα άκρα (Ρόμπερτσον, Άρνολντ), να προσθέτει και την δημιουργία από τον άξονα στον τρόπο ανάπτυξη της.

Είναι ο παίκτης που έλειπε από την Λίβερπουλ. Οι Χέντερσον, Κεϊτά, Βαινάλντουμ, Φαμπίνιο δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του Τιάγκο. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος μπορεί να σπάσει το αντίπαλο πρεσινγκ με ευκολία, ενώ είναι εξαιρετικός στις μακρινές μεταβιβάσεις. Ένα κράμα από καλή τεχνική κατάρτιση, ισορροπία αλλά και συνέπεια στα αμυντικά του καθήκοντα. Η προσθήκη του Τιάγκο κάνει την μεσαία γραμμή της Λίβερπουλ, μία από τις πιο πλήρεις στην Ευρώπη και δίνει το τίτλο του φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στους Reds.

«Είμαι χαρούμενος που πήραμε τον Τιάγκο, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης», ανέφερε ο Γιούργκεν Κλοπ, μετά την παρουσίαση του Ισπανού μέσου, με τον Γερμανό τεχνικό, μάλιστα, να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να τον χρησιμοποιήσει στο Κυριακάτικο ντέρμπι κόντρα στην Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριτζ. Μετά από Ισπανία και Γερμανία, ο Τιάγκο είναι έτοιμος να αφήσει το στίγμα του και στην Aγγλία. Άλλωστε ο ποδοσφαιρικός του μέντορας είχε αναφέρει για εκείνον: «Ένας παίκτης που έχει παίξει για τη Μπαρτσελόνα και τη Μπάγερν Μονάχου μπορεί να παίξει στην Πρέμιερ Λιγκ».

Από την πλευρά του ο Τιάγκο έχει στείλει το δικό του… σύνθημα. Καταρχάς πίεσε την Μπάγερν, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Λίβερπουλ, ενώ με το… καλημέρα έδειξε πόσο χαρούμενος είναι που από εδώ και πέρα θα είναι μέλος της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ. «Νιώθω καταπληκτικά που υπέγραψα στην Λίβερπουλ. Περίμενα αυτήν τη στιγμή για πολύ καιρό και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ». Άλλωστε το «This is Anfield» που ανάρτησε στο Τwitter δείχνει τις προθέσεις του.

This is Anfield. Challenge accepted! 🙌🏽

UP THE REDS! 🔴 @LFC #YNWA pic.twitter.com/LriS587qRs

— Thiago Alcantara (@Thiago6) September 18, 2020