«Αρρηφόροι» του Γιώργου Τσόπανου στο Κολωνάκι

Αυτοδίδακτος, σκοτεινός, θορυβώδης και ριζοσπαστικός ο εικαστικός και εικονογράφος Γιώργος Τσόπανος (Heo Tsop) παρουσιάζει στην Gallery ERSI στο Κολωνάκι, από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου, την ατομική έκθεση «Αρρηφόροι». Έργα με πενάκι και ινδική μελάνη που αναπαριστούν ένα μακάβριο σύμπαν που βρίθει συμβολισμών και μυστικισμού.

Οι αρρηφόροι ήταν οι φέροντες τα μυστικά κατά το τελετουργικό «Ερσηφόρια» στην αρχαιότητα. Τα σχέδια φέρουν τους θεατές σε μια σύγχρονη τελετουργία, σε επαφή με τα κοσμικά μυστικά επικοινωνώντας απευθείας με το υποσυνείδητό τους. Οι παραστάσεις αποτελούν τους νοηματικούς χώρους για την κατανόηση των ονείρων μέσα από μυστικιστικούς συμβολισμούς σε ένα κόσμο όπου τα μυστικά, το άγνωστο και το απροσδιόριστο γίνονται ένα με την πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, η καταπίεση της ζωώδους φύσης των ανθρώπων οπτικοποιείται μέσα από τις πολυεπίπεδες συγκρούσεις και αμφισημίες στα σχέδια. Οι άνθρωποι απεικονίζονται συχνά ως ανθρωπόμορφες φιγούρες ζώων και με την νέα τους υπόσταση, βιώνουν σωματικά και ψυχικά αυτήν τη σύγκρουση.Έστω και αν φαινομενικά οι μορφές αναπαριστούν το αθώο, πάντα ελλοχεύουν ο εφιάλτης, ο εσωτερικός τρόμος και η υποψία ότι κάτι αλλόκοτο συμβαίνει. Οι άνθρωποι σε αυτό το σύμπαν αντιστέκονται με το σώμα και την ψυχή τους σε οποιαδήποτε έκφραση κλειστής ηθικής και τολμούν να υπάρχουν στο μεταίχμιο μεταξύ ζωής και θανάτου.

Η έκθεση θα συνοδεύεται από κείμενα του Αλέξανδρου Βαγενά.

Ο Γιώργος Τσόπανος (Heo Tsop) ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Είναι αυτοδίδακτος εικονογράφος και παράλληλα ασχολείται με τον ήχο της noise. Δημιουργεί τα σχέδιά του χρησιμοποιώντας κυρίως πενάκι και ινδική μελάνη. Οι ασπρόμαυρες εικονογραφήσεις του αναπαριστούν ένα μακάβριο σύμπαν που βρίθει συμβολισμών και μυστικισμού, ενώ συχνά περιλαμβάνει ανθρωπομορφικές φιγούρες ζώων.

Έχει συμμετάσχει σε δυο συλλογικές εκθέσεις που έλαβαν χώρα στο Metamatic Taf (“Bijoux de Kant: Recording Actions”, 2011 & “Muted Distortions”, 2012). Το 2012 έλαβε χώρα και η πρώτη ατομική του έκθεση με τίτλο “Interracial Consumers” στο χώρο του Junk Records στην Αθήνα. Τον Ιανουάριο του 2013 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ατομική του έκθεση με τίτλο “Intonarumori: The Noise Of Art” στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων. Η έκθεση αποτελείτω από σχέδια και χειροποίητες noise-μηχανές επηρεασμένες από συνθέτες, μπάντες, αναφορές και θέματα σχετικά με την noise και την πειραματική μουσική σκηνή.

Παράλληλα, έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα εικονογραφικά εγχειρήματα και εκδόσεις σε συνεργασία με την συγγραφέα Ειρήνη Σουργιαδάκη (Το Αγόρι με τα Μαγικά Δάχτυλα, εκδ. Ελληνοεκδοτική 2010, ποστ., εκδ. Θίνες 2013, Status: Cancelled For Your Eyes Only, εκδ. Amsel Verlag Zürich, 2015). To 2019 συμμετείχε ως ο εικονογράφος της πολυμεσικής έκθεσης “Mortality Check” στην Titanikas Gallery στο Βίλνιους της Λιθουανίας με επιμελήτρια έκθεσης τη Mary Marinopoulou.

Εγκαίνια : 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 7.30 μ.μ

Διάρκεια έκθεσης: 15 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2020