Θερίζει τις ΗΠΑ ο κορωνοϊός: 482 νεκροί σε ένα 24ωρο

A healthcare worker takes a swab from a man in the medical center in Positano, as Italy eases some of the lockdown measures put in place during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Positano, Italy, May 22, 2020. REUTERS/Ciro De Luca

Άλλοι τουλάχιστον 482 άνθρωποι υπέκυψαν στην COVID-19 στις ΗΠΑ χθες Δευτέρα, με τον απολογισμό της πανδημίας του κοροναϊού στη χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού παγκοσμίως σε απόλυτα μεγέθη να φθάνει έτσι τους 177.296 νεκρούς, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, η οποία βασίζεται στις ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών των πολιτειών. Το ίδιο διάστημα, εντοπίστηκαν 37.854 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να ανέρχεται σε 5,72 εκατομμύρια. Ο άγνωστος πόλεμος των υποβρυχίων Κορωνοϊός: Αντιδράσεις για τις τάξεις – κάψουλες – Τι θα καθιστούσε απαγορευτικό το άνοιγμα των σχολείων για τους ειδικούς Share