Παρί Σεν Ζερμέν: Ξέφρενα πανηγύρια για την πρόκριση χωρίς μέτρα προστασίας

Η Παρί Σεν Ζερμέν γιορτάζει. Το Παρίσι γιορτάζει. Η ομάδα του Τούχελ βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό του Champions League.

Οι Παριζιάνοι επικράτησαν 3-0 της Λειψίας και έκαναν το όνειρό τους πραγματικότητα. Το τελευταίο σφύριγμα της λήξης από τον Κάιπερς βρήκε τους Γάλλους έξω στους δρόμους.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα με την γερμανική ομάδα, οι δρόμοι του Παρισιού και το «Σανζ Ελιζέ» γέμισαν από φίλους των πρωταθλητών Γαλλίας, που πανηγύριζαν την μεγάλη επιτυχία, δημιουργώντας ωστόσο συνθήκες επικίνδυνου συνωστισμού, σε μια εποχή μάλιστα που η πανδημία βρίσκεται ξανά σε έξαρση.

Bedlam in Paris as law enforcement tries to prevent PSG supporters from gathering at the Champs-Élysées. In the meantime an ecstatic fan tells RMC: “I am going to call my son Choupo-Moting.” pic.twitter.com/897ybEzUDY

