Ολυμπιακός : Ανακοίνωσε επισήμως την επιστροφή του Χολέμπας

Στον Ολυμπιακό επέστρεψε και επίσημα ο Χοσέ Χολέμπας!

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 36χρονου παίκτη, με τον Χολέμπας να επιστρέφει στο αγαπημένο του Λιμάνι.

Το 2010, ο Έλληνας παίκτης μετακινήθηκε από την Μόναχο 1860 στον Ολυμπιακό, μένοντας στον Θρύλο μέχρι και το καλοκαίρι του 2014. Με την ερυθρόλευκη φανέλα, κατέγραψε συνολικά 135 συμμετοχές, σημειώνοντας 10 γκολ, ενώ μοίρασε και 22 ασίστ.

Στη συνέχεια, πήρε μεταγραφή για την Ιταλία και την Ρόμα, ενώ τα τελευταία 5 χρόνια βρισκόταν στο Νησί, όπου αγωνιζόταν με τη φανέλα της Γουότφορντ.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδας ενισχύονται στο αριστερό άκρο της άμυνάς τους, με έναν παίκτη που γνωρίζει καλά τόσο τα ερυθρόλευκα κατατόπια, όσο και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Χοσέ Χολέβας καλώς όρισες, ξανά, στον Ολυμπιακό! / Welcome back to Olympiacos Jose Holebas! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #JoseHolebas #WelcomeJose pic.twitter.com/jI7ggvl9c7

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) August 18, 2020