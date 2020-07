ΗΠΑ: Νύχτα έντασης σε Σιάτλ και Πορτλαντ

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Σιάλτ στη μεγαλύτερη πορεία Black Lives Matter που έχει πραγματοποιηθεί εδώ και εβδομάδες, ενώ βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν για μία ακόμη νύκτα και στο Πόρτλαντ.

Η αστυνομία στο Σιάτλ έκανε χρήση βομβίδων κρότου και σπρέι πιπεριού για να διαλύσει τους διαδηλωτές, αφού κάποιοι πυρπόλησαν ένα υπό κατασκευή κέντρο κράτησης ανηλίκων στην κομητεία Κινγκ και ένα δικαστήριο.

Αργά το απόγευμα η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 11 άνθρωποι συνελήφθησαν, ενώ η εφημερίδα Seattle Times έκανε λόγο για 16 συλλήψεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την Πέμπτη ότι επεκτείνει την ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων και στο Σιάτλ, προκαλώντας την οργή των τοπικών αξιωματούχων αλλά και των διαδηλωτών.

Reset The Clock

It has been 0 days since the last Police Brutality incident.

«Seattle PD use pepper spray on what is clearly a nurse wearing scrubs while she attempts to administer aid.»#PoliceBrutality #SeattleProtests #SeattleRiots#Seattlepic.twitter.com/mK1frPIylt

— Police Brutality Tracker Bot (@CopsRBad) July 26, 2020