Premier League: Στις 12 Σεπτεμβρίου η έναρξη της νέας σεζόν

Η φετινή Premier League θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή (26/7) με την Λίβερπουλ να έχει εξασφαλίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σήμερα η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το πρόγραμμα της επόμενης σεζόν.

Όπως γνωστοποιήθηκε στο σημερινό (24/7) συμβούλιο των μετόχων της Premier League, η έναρξη είναι προγραμματισμένη για τις 12 Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα η σεζόν προορίζεται στο να ολοκληρωθεί στις 23 Μαΐου του 2021.

Η Λίγκα ανακοινώνει στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter ότι θα βρεθεί σε συνεργασία με την FA και την EFL προκειμένου να διαμορφωθεί το πρόγραμμα και στις υπόλοιπες διοργανώσεις της χώρας, δηλαδή το Κύπελλο Αγγλίας και το Λιγκ Καπ.

Σημειώνεται ότι σχετικά με τη διεξαγωγή του φετινού τελικού του Community Shield, η πιο πιθανή ημερομηνία είναι στις 30 Αυγούστου.

