Λίβερπουλ: Μια ανανέωση και μια αποχώρηση εν όψει της νέας σεζόν

Η Λίβερπουλ ετοιμάζει τον σχεδιασμό του ρόστερ της για την επόμενη χρονιά, από το οποίο αναμένεται να αποχωρήσει ο Ντέγιαν Λόβρεν, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου του Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ.

Ο Λόβρεν είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τους «κόκκινους» μετά από έξι χρόνια, με την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης να είναι ο επόμενος σταθμός της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ο Κροάτης αμυντικός είδε τον χρόνο του να μειώνεται κατά πολύ την φετινή σεζόν και η αποχώρησή του από το «Άνφιλντ» αποτελούσε στην ουσία μονόδρομο.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο (Guardian, Sky Sport), η ομάδα από τη Ρωσία βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για την αγορά του Λόβρεν έναντι 10.9 εκατομμυρίων λιρών, μετά από διαπραγματεύσεις τις τελευταίες ημέρες. Τη φετινή σεζόν ο 31χρονος έχει πραγματοποιήσει συνολικά 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ βρίσκεται σε συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Βαϊνάλντουμ, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2021.

Οι «κόκκινοι» είναι σε επαφή με τον ατζέντη του παίκτη προκειμένου οι δύο πλευρές να έρθουν σε συμφωνία. Ο 29χρονος Ολλανδός μετράει 36 εμφανίσεις στο φετινό πρωτάθλημα και τέσσερα γκολ.

Τέλος, σχετικά με την περίπτωση του Τιάγκο Αλκάνταρα, ο οποίος θέλει να αποχωρήσει από τη Μπάγερν Μονάχου, δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση από τους Βαυαρούς μέχρι στιγμής.

