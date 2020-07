Λίβερπουλ: Χιλιάδες οπαδοί έξω από το Άνφιλντ

Το βράδυ της Τετάρτης (22/7) είναι ιστορικό για τη Λίβερπουλ καθώς μετά από το παιχνίδι με την Τσέλσι θα γιορτάσει την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

Λίγες μέρες πριν από το παιχνίδι και τη φιέστα, οι άνθρωποι της ομάδας και η αστυνομία της πόλης έστειλαν σαφές μήνυμα στους φίλους των «reds» να μην συγκεντρωθούν έξω από το Άνφιλντ και να πανηγυρίσουν στο σπίτι τους.

Οι οπαδοί των πρωταθλητών Αγγλίας δεν επηρεάστηκαν από τις οδηγίες που τους δόθηκαν καθώς μαζεύτηκαν έξω από το γήπεδο για να χειροκροτήσουν τους παίκτες που κατάφεραν να κατακτήσουν τον τίτλο της φετινής σεζόν.

Με καπνογόνα και τραγούδια υποδέχθηκαν την αποστολή της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ χωρίς να τηρηθεί κανένα απολύτως μέτρο. Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί που βρίσκονταν κοντά στην περιοχή φορούσαν κανονικά τις μάσκες τους.

Here they come, Liverpool FC, the Premier League champions 🏆 pic.twitter.com/nbBVuCOSX5

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) July 22, 2020