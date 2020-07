Ερντογάν : Δίκαιη λύση για την Κύπρο η αποδοχή ισότιμου καθεστώτος

FILE PHOTO: Turkish President Tayyip Erdogan attends a meeting with Russian President Vladimir Putin in Moscow, Russia March 5, 2020. Pavel Golovkin/Pool via REUTERS/File Photo

Προκλητικό μήνυμα απέστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την ημέρα της 46ης επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι «δίκαιη, μόνιμη λύση για την Κύπρο, είναι δυνατή μόνο με αποδοχή ισότιμου καθεστώτος για τους Τουρκοκύπριους». «Οι Ελληνοκύπριοι πρέπει να αναγνωρίσουν την πολιτική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, τα ίσα δικαιώματά τους επί των φυσικών πόρων του νησιού χωρίς καθυστέρηση», ανέφερε ο Ερντογάν. Το μήνυμα του Ερντογάν Στο μήνυμά του, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ο Ερντογάν αναφέρει ότι συγχαίρει τη «γιορτή ειρήνης και ελευθερίας με την ευκαιρία της 46η επετείου της 'ειρηνευτικής επιχείρησης' της 20ης Ιουλίου του 1974, η οποία εξάλειψε τελικά την απόπειρα ενάντια στο δίκαιο των Τ/κ, οι οποίοι είναι συνιδιοκτήτες της Κύπρου, της ελευθερίας και της ύπαρξής τους». Αυτή η «επιχείρηση» το 1974 έδειξε στον κόσμο τι μπορεί να συμβεί αν παραβιαστούν τα δικαιώματα των Τ/κ και απειληθεί η ελευθερία και συνέχειά τους, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και κάλεσε την ε/κ πλευρά να «παραδώσει χωρίς καθυστέρηση την πολιτική ισότητα και τα ίσα δικαιώματα των Τ/κ επί των φυσικών πόρων του νησιού». Πρόβαλε περαιτέρω τον ισχυρισμό ότι «η επιχείρηση ειρήνη είναι το όνομα της αναγέννησης ενός λαού που τον ήθελαν να διαγραφεί από την ιστορία. Αυτή η επιχείρηση έχει δείξει σε όλο τον κόσμο τι μπορεί να συμβεί όταν παραβιαστούν τα δικαιώματα των Τ/κ, όταν απειληθεί η ελευθερία τους και η συνέχειά τους». Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα υπομονής και δεξιοτεχνίας, είπε, «από εκείνη των Τ/κ, οι οποίοι δίνουν αγώνα ισότητας για πάνω από 50 χρόνια». Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο κ. Ερντογάν, «ο τ/κ ΄λαός' παρά τις όποιες πιέσεις και απειλές διεκδίκησε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του. Η μητέρα πατρίδα Τουρκία η οποία είναι πάντοτε δίπλα στον αποφασιστικό αγώνα των Τ/κ, όπως και πριν 46 χρόνια έτσι και σήμερα αποτελεί την εγγύησης της ειρήνης και της σταθερότητας των Τ/κ και θα συνεχίσει να είναι». Πρόσθεσε ότι «μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο νησί μόνο με την αποδοχή ενός καθεστώτος ισότητας για τους Τ/κ είναι δυνατόν να επιτευχθεί». Συνεχίζοντας, είπε ότι «η ε/κ πλευρά πρέπει χωρίς καθυστέρηση να παραδώσει την πολιτική ισότητα των Τ/κ και τα ίσα δικαιώματά τους επί των φυσικών πόρων του νησιού. Η Τουρκία και η τ/κ πλευρά έχει επιδείξει καθαρή πολιτική βούληση για λύση παίρνοντας πάντα θέση υπέρ της ειρήνης και του συμβιβασμού. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι θα θυσιαστούν τα δικαιώματα των Τ/κ». Τέλος, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι «η Τουρκία όπως και μέχρι σήμερα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των δικαιωμάτων και του δικαίου του 'τ/κ λαού'. Με αυτή την ευκαιρία τιμώ τους άγιους μάρτυρές μας που θυσιάστηκαν στον αγώνα της απελευθέρωσης και τους βετεράνους μας».