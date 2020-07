ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πλήθος – Τουλάχιστον 12 τραυματίες

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο σοβαρά, νωρίς την Κυριακή όταν τουλάχιστον ένας ένοπλος πυροβόλησε σε πλήθος στο Riverfront της πόλης Πεόρια του Ιλινόις, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

At least 12 people were wounded early Sunday when at least one gunman opened fire in a crowd on the Riverfront in Peoria, Illinois, police said. https://t.co/kC88ZCiBDW

— USA TODAY (@USATODAY) July 19, 2020