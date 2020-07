Κωρονοϊός: Θετικός διαγνώσθηκε ο Μπολσονάρο – Με… κοκτέιλ φαρμάκων η «θεραπεία»

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπολσονάρο είχε αρχίσει να παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας επιβεβαίωσε στο NBC News ότι ο Μπολσονάρο αισθάνθηκε αδιαθεσία και ανέβασε υψηλό πυρετό. Ο ίδιος βρέθηκε θετικός στον ιό μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων, ανακοίνωσε το προεδρικό παλάτι.

Ο 65χρονος πρόεδρος της Βραζιλίας έχει συχνά υποβαθμίσει την πανδημία και έχει κατ΄ επανάληψη παραβιάσει την κοινωνική αποστασιοποίηση, ακόμη και όταν η Βραζιλία έγινε η δεύτερη χώρα με τα περισσότερα κρούσματα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής συνέντευξής του στο CNN. «Μόλις βρέθηκα θετικός» είπε ο Μπολσονάρο, προσθέτοντας πως έχει ήδη ξεκινήσει να παίρνει υδροξυχλωροκίνη και αζιθρομυκίνη.

«Είχα κομάρες, πυρετό, λίγη κόπωση και ομολογώ ότι αν είχα πάρει χλωροκίνη προληπτικά, θα ήμουν πολύ καλά, χωρίς να έχω κάποιο σύμπτωμα» δήλωσε ο Μπολσονάρο. Σήμερα, ο βραζιλιάνος πρόεδρος δήλωσε πως ένιωθε «απολύτως καλά».

BREAKING: Brazil’s President Jair Bolsonaro says he has tested positive for #COVID19.

More on this breaking story here: https://t.co/EzJCOdtNZz pic.twitter.com/eUGYbfRlGx

— SkyNews (@SkyNews) July 7, 2020