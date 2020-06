Βρετανία: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στο Ρέντινγκ

Η επίθεση με μαχαίρι στο Ρέντινγκ της Βρετανίας που προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων τριών αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η αστυνομία.

Ένας 25χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονίες έπειτα από τις επιθέσεις αυτές που έγιναν χθες σε ένα πάρκο της πόλης αυτής, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 65 χιλιομέτρων δυτικά του Λονδίνου.

Μια πηγή ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι ο άνδρας αυτός, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση, είναι Λίβυος.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, o δράστης ονομάζεται Khairi Saadallah και είχε προηγουμένως συλληφθεί για μικρο-εγκλήματα.



«Η αντιτρομοκρατική μονάδα της αστυνομίας είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι το περιστατικό με τις επιθέσεις με μαχαίρι, χθες το βράδυ στο Ρέντινγκ, χαρακτηρίζεται πλέον τρομοκρατική ενέργεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος χαρακτήρισε αποτρόπαιο το περιστατικό, είχε σήμερα συνάντηση με αξιωματούχους ασφαλείας, με υπουργούς πρώτης γραμμής και με στελέχη της αστυνομίας για να ενημερωθεί για την εξέλιξη της κατάστασης, είπε ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού.

Αρχικά τόσο η αστυνομία όσο και η κυβέρνηση είχαν ανακοινώσει ότι το συμβάν δεν παραπέμπει σε τρομοκρατία.

