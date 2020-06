Τζόνσον για εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Μέχρι τέλος Ιουλίου θα μπορούσαμε να κάνουμε πρόοδο

Το τέλος του Ιουλίου θα ήθελε ως μία προθεσμία για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων σε μία εμπορική συμφωνία μετά το Brexit ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του από την Ντάουνινγκ Στριτ, μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης που είχε νωρίτερα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

«Αυτό που είπαμε σήμερα είναι ότι όσο πιο γρήγορα μπορέσουμε να το κάνουμε τόσο το καλύτερο, δεν βλέπουμε το λόγο να μην γίνει μέσα στον Ιούλιο» είπε και πρόσθεσε: «Σίγουρα δεν θέλω να το δω να συνεχίζεται το φθινόπωρο – χειμώνα, όπως νομίζω θα ήθελαν στις Βρυξέλλες» είπε.

Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα να εξασφαλιστεί μία εμπορική συμφωνία με την ΕΕ, εκτίμησε ότι η Βρετανία «έχει καλές πιθανότητες» να διασφαλίσει μία μέχρι το τέλος του έτους.

«Είναι πολύ σαφές αυτό που χρειάζεται να πετύχουμε, δεν πιστεύω ότι στην πραγματικότητα είμαστε τόσο μακριά, αλλά τώρα πρέπει να δούμε λίγη ορμή στις διαπραγματεύσεις» υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να προσπαθήσουν να βρουν κοινό έδαφος για το εμπόριο και την ασφάλεια για να αποφευχθεί το περιττό οικονομικό χάος το επόμενο έτος.

Ωστόσο, υπήρχαν άμεσα σημάδια εντάσεων στον ορίζοντα, με τον πρόεδρο του συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ, να κάνει tweet στη συνέχεια ότι θα δεχόταν να βάλει «μια τίγρη στη δεξαμενή», αλλά όχι να πάρει «γουρούνι στο σακί».

Δεν θα γίνει αποδεκτή μια συμφωνία που αντιβαίνει στα συμφέροντα της ένωσης, ξεκαθάρισε.

Ready to put a tiger in the tank but not to buy a pig in a poke. Level playing field is essential. https://t.co/uniMjyXvfb

A broad & ambitious agreement, in line with #EUCO guidelines, is in our mutual interest.

Από την πλευρά του, ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ήταν αισιόδοξος παρά τη διακοπή των συνομιλιών την περασμένη εβδομάδα. «Είναι πολύ σαφές τι πρέπει να επιτύχουμε. Δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο μακριά, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι λίγο περισσότερη ενέργεια στις διαπραγματεύσεις και χαίρομαι που η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν [και άλλοι αξιωματούχοι της ΕΕ] συμφωνούν όλοι… Δεν υπάρχει λόγος να μην τα καταφέρουμε εντός Ιουλίου».

Today I met with @BorisJohnson to find a way forward on EU-UK negotiations. Together with @EP_President & @eucopresident, we noted the UK’s decision not to extend the transition period & agreed to deliver the best deal for our citizens.🇪🇺🇬🇧Joint statement: https://t.co/oVsr4asDos pic.twitter.com/jYCYQTSYKr

— Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) June 15, 2020