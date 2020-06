Το casino του betshop.gr πιο «δυνατό» με την Play’n Go!

Νέα προσθήκη στο casino, περισσότερες επιλογές για τους παίκτες. Το betshop.gr γνωστοποίησε την άφιξη του διάσημου παρόχου λογισμικού, Play’n Go, που υπόσχεται άλλου επιπέδου διασκέδαση με τα γνωστά και αγαπημένα φρουτάκια του!

Ανάμεσα στα δεκάδες slots που μπορεί ο καθένας να δοκιμάσει, βρίσκεται και το θρυλικό Book of Dead, το παιχνίδι- ναυαρχίδα της Play’n Go με χιλιάδες φανατικούς παίκτες ανά τον κόσμο, όπως και άλλα εξίσου εντυπωσιακά παιχνίδια, όπως το Legacy of Dead και το Rise of Olympus.

Play’n Go και… απλότητα στο casino του betshop.gr

Απλότητα και ιδιαίτερο design. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που ξεχωρίζουν την Play’n Go και τη διατηρούν διαχρονικά στις top επιλογές των παικτών. Σε αντίθεση με την τάση της εποχής και την πολυπλοκότητα στο gameplay των νέων slots, ο γνωστός πάροχος ακολουθεί την ακριβώς αντίθετη διαδρομή: δίνει έμφαση στη φιλικότητα και τη χρηστικότητα κάθε παιχνιδιού, με απλές και κατανοητές λειτουργίες, ενώ παράλληλα δουλεύει προσεκτικά την παραμικρή λεπτομέρεια στο εικαστικό της. Με αυτό τον τρόπο, όλοι οι παίκτες – από τον πιο έμπειρο έως τον αρχάριο- μπορούν να απολαύσουν το παιχνίδι και να διασκεδάσουν με τα ιδιαίτερα φρουτάκια της Play’n Go.

Το Book of Dead κάνει τη διαφορά στο casino του betshop.gr

Το betshop.gr φρόντισε η προσθήκη της Play’n Go στην κατηγορία του casino να είναι απόλυτα ολοκληρωμένη, προσφέροντας στα μέλη του όλα τα κορυφαία φρουτάκια του γνωστού provider! Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο, κατά πολλούς κορυφαίο slot, Book of Dead, το οποίο παραμένει έως και σήμερα μία από τις πιο must επιλογές.

Πρωταγωνιστής στο συγκεκριμένο slot είναι ο Rich Wilde, ο αγαπημένος ήρωας της Play’n Go, τον οποίο συναντάμε και σε άλλα slot του παρόχου. Το εξαιρετικό design και η πιστή αποτύπωση της Αρχαίας Αιγύπτου είναι καθηλωτική, όπως και τα εντυπωσιακά ηχητικά εφέ που βάζουν τον παίκτη «μέσα» στο κυνήγι της αναζήτησης του πολύτιμου βιβλίου των Αρχαίων Φαραώ.

Εκτός φυσικά από το Book of Dead, το betshop.gr προχώρησε στο λανσάρισμα και άλλων σημαντικών τίτλων του παρόχου, μεταξύ των οποίων τα:

Inferno Star

Sabaton

Sizzling Spins

Cats and Cash

Hugo Goal

Baker’s Treat

Mystery Joker 6,000

Big Win Cat

Rise of Olympus

Legacy of Dead

Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Σταδιακά το betshop.gr εμπλουτίζει την κατηγορία με νέα παιχνίδια, καλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες των επισκεπτών. Ήδη η πλατφόρμα του betshop.gr αριθμεί πάνω από 38 providers με περισσότερα από 1.000 πασίγνωστα φρουτάκια, τα οποία είναι συμβατά με τις φορητές και desktop συσκευές!

