Πυροβολισμοί με τρεις τραυματίες στο Κίεβο – Συμπλοκή συμμοριών

Μέλη συμμοριών που ελέγχουν την αγορά των υπεραστικών συγκοινωνιών στο Κίεβο, συνεπλάκησαν σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ανταλλάσσοντας μεταξύ τους πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να τραυματισθούν 3 άνθρωποι.

Μετά την ανταλλαγή των πυροβολισμών, που ξεκίνησε στις 7 το πρωί, η αστυνομία συνέλαβε συνολικά 21 άτομα. Ο υφυπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Γκεράσενκο ανακοίνωσε ότι η αστυνομία συνεχίζει να ταυτοποιεί τα άτομα που εμπλέκονται στο μοίρασμα της αγοράς στον τομέα των υπεραστικών συγκοινωνιών στην περιοχή του Κιέβου.

Η ανταλλαγή πυροβολισμών στη συνοικία Μπροβάρι, είχε επίσης ως αποτέλεσμα να καταστραφούν αυτοκίνητα και να προκληθούν ζημιές στα γύρω σπίτια.

This is not Croatia in the 90ies, this is not Donbas frontline. Just a fight for the territory between private bus companies, in Brovary, a city in Kiev Oblast in northern Ukrainepic.twitter.com/MK3dnussua

— Dmitry Zolotarev (@ZolotarevDm) May 29, 2020