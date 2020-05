Σε μια εβδομάδα το ραντεβού Σλούκα – Φενέρμπαχτσε

Το τέλος της Ευρωλίγκας σήμανε την… έναρξη της «Σλουκιάδας» και από την Ιταλία έρχεται η πληροφορία (βεβαίως, τα πάντα ελέγχονται) ότι ο Κώστας Σλούκας θα συναντηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (σε μια εβδομάδα, δηλαδή) με τους ανθρώπους της Φενέρμπαχτσε. Δεν είναι παράλογο, αντιθέτως είναι αυτό που περιμέναμε.

Ο διεθνής Έλληνας παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο, το οποίο μοιάζει να είναι βαρύ κι ασήκωτο για τα οικονομικά της Φενέρμπαχτσε.

Ως εκ τούτου, τη Δευτέρα θα διανύσουμε τη μισή διαδρομή, καθώς θα φανεί (ακόμα κι αν δεν έχει χαρακτήρα οριστικού η συζήτηση) προς τα πού θα κινηθεί η τουρκική ομάδα.

Αν δεν πέσουν στο τραπέζι χρήματα και δεσμεύσεις, ώστε να δελεαστεί ο Σλούκας, θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την αποδέσμευσή του.

Οι πληροφορίες που έρχονται από την Τουρκία, εδώ και καιρό, θέλουν το μπάτζετ της Φενέρ να κατρακυλά, γεγονός που σημαίνει ότι είναι έως και απίθανο να χωρέσει το συμβόλαιο του Σλούκα.

Να μην συνυπολογίσουμε ότι ως επιθυμία του παίκτη έχει τεθεί η παραμονή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κάτι που επίσης είναι δύσκολο και συνάμα ακριβή επιλογή. Βεβαίως σε μια μεταγραφική περίοδο, όλα μπορεί να ανατραπούν από τη μία μέρα στην άλλη.

Όπως και να ‘χει, μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, αν είναι ακριβής η πληροφορία του Ιταλού συναδέλφου, δεν πρόκειται να υπάρξει νέο. Μια εβδομάδα υπομονή κι ελπίζουμε ότι αν τα… επεισόδια του δικού μας «Last Dance» παίζονται κάθε Δευτέρα, όπως αυτά με τον Μάικλ Τζόρνταν, να είναι… μίνι σειρά.

