Κορωνοϊός: Στην καρδιά των ασθενών το «κλειδί» για την πρόβλεψη της θνητότητας

Η διόγκωση ενός από τους τέσσερις καρδιακούς θαλάμους, και συγκεκριμένα της δεξιάς κοιλίας είναι το σημαντικότερο στοιχείο που δείχνει ποιοι ασθενείς που παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα κοροναϊού είναι πιθανότερο να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Μια ομάδα γιατρών της Ιατρικής Σχολής Icahn στο νοσοκομείο Όρος Σινά στη Νέα Υόρκη εξέτασε το ιστορικό 105 ασθενών κοροναϊού που νοσηλεύτηκαν εκεί μεταξύ της 26ης Μαρτίου και της 22ας Απριλίου.

Από τους 105 ασθενείς που μελετήθηκαν, οι 32 – δηλαδή το 31% παρουσίαζαν διαστολή της δεξιάς κοιλίας, βάσει των αποτελεσμάτων ηχοκαρδιογραφήματος ή υπερήχου καρδίας. Από αυτούς, το 41% έχασε τη ζωή του στο διάστημα που ερευνούσαν οι επιστήμονες, σε σχέση με το 11% των ασθενών που δεν παρουσίασε αυτό το σύμπτωμα.

Η διόγκωση της δεξιάς κοιλίας ήταν η μόνη μεταβλητή με σημαντική σύνδεση με τη θνητότητα της υπό εξέταση ομάδας ασθενών, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία έχει εγκριθεί προς δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the American College of Cardiology.

Τι αναφέρουν οι ερευνητές

«Η μελέτη μας δίνει σημαντικές αποδείξεις που συνδέουν την πίεση στη δεξιά πλευρά της καρδιάς με τη δυσμενή εξέλιξη της υγείας των νοσηλευόμενων ασθενών με κοροναϊό», σημειώνει ο Δρ. Έντγκαρ Αργκούλιαν, αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής και επικεφαλής της μελέτης.

«Οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ηχοκαρδιογράφημα ως εργαλείο για την ταυτοποίηση των ασθενών κοροναϊού που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο για δυσμενή εξέλιξη της κλινικής τους εικόνας», συνεχίζει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες σημειώνουν αυτή τη σύνδεση. Στις αρχές του μήνα, μια σειρά άρθρων που περιέγραφαν περιπτώσεις ασθενών δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine και περιέγραψε τις περιπτώσεις πέντε βαρέως πασχόντων ασθενών με διόγκωση της δεξιάς κοιλίας.

Η αιτία πίσω από το συγκεκριμένο εύρημα παραμένει άγνωστη. Η διόγκωση της δεξιάς κοιλίας μπορεί να προκαλείται από κάποιου είδους εμπόδιο στην ροή του αίματος προς τους πνεύμονες, είτε αυτό έχει τη μορφή θρόμβων είτε οφείλεται στην καταστροφή των πνευμονικών ιστών, σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης.

Οι άμεσες βλάβες των καρδιακών ιστών εξαιτίας του κοροναϊού, ενδέχεται να αποτελούν επίσης επιβαρυντικό παράγοντα, προσθέτουν οι ερευνητές. Έχει ανακαλυφθεί ότι ο κοροναϊός είναι ικανός να εισβάλει στους καρδιακούς ιστούς, εξαιτίας της υψηλής παρουσίας υποδοχέων ACE2 στα κύτταρα των καρδιακών μυών. Οι συγκεκριμένοι υποδοχείς αποτελούν την δίοδο του κοροναϊού προς τον οργανισμό μας, σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία.

