Η οικονομική κρίση χτυπά τις καλύτερες των οικογενειών

Είναι κάτι που όλοι περιμένουν, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί, τη σφοδρότητα που θα έχει, τη ζημιά που θα κάνει και -κυρίως- τις αντοχές του αθλήματος.

Η οικονομική κρίση έρχεται μετά τον κοροναϊό κι απειλεί όλες τις τάξεις, όλες τις συντεχνίες, όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις και φυσικά το μπάσκετ. Όχι μόνο εντός των συνόρων, αλλά κι εκτός. Κι αν θέλετε ένα παράδειγμα, δείτε στη Γερμανία την Μπάμπεργκ.

Μια ομάδα νοικοκυρεμένη, όπως νοικοκυρεμένο είναι ολόκληρο το γερμανικό μπάσκετ, που όμως χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια της. Τα οικονομικά προβλήματα, που προκύπτουν, είναι τόσο μεγάλα, όσο κι απρόβλεπτα.

Η πρώην ομάδα του Νίκου Ζήση έχασε τον βασικό της χορηγό (Brose), ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει.

Η όλη κατάσταση μετά την πανδημία οδηγεί την εταιρία σε δραστική μείωση των χορηγιών και των διαφημίσεων, προκειμένου να μην υποχρεωθεί να απολύσει εργαζόμενους.

Κι αυτό είναι το πρώτο μέρος μιας σειράς ενεργειών, προκειμένου να μαζευτούν τα έξοδα, την ίδια στιγμή που η Μπάμπεργκ βγαίνει (από τις 30 Ιουνίου και μετά θα σταματήσει η χορηγία, αλλά η αναζήτηση ξεκίνησε) προς άγρα χορηγών.

