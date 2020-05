New York Times : Πώς η Ελλάδα έγινε πρότυπο παράδειγμα στη μάχη κατά του κορωνοϊού

Athenians enjoy an afternoon stroll at the Acropolis area.Lockdown measures were lifted after 42 days, Athens, May 4, 2020 /Αθηναίοι απολαμβάνουν την απογευματινή τους βόλτα στην περιοχή της Ακρόπολης την 1η μέρα άρσης των μέτρων, Αθήνα, 4 Μαΐου, 2020

Στον τρόπο με τον οποίο χώρες, όπως η σκληραγωγημένη από την οικονομική κρίση Ελλάδα καταπολεμά τον κοροναϊό, αναφέρεται εκτενές άρθρο στην ιστοσελίδα των New York Times με τίτλο : «Η μάχη της Ευρώπης – Τα σκληραγωγημένα ευρωπαϊκά κράτη επιδεικνύουν αντοχή και προσαρμοστικότητα στη μάχη με τον ιό». Το άρθρο συνοδεύεται από φωτογραφία της άδειας πλατείας Συντάγματος τον περασμένο Μάρτιο, με τη σημείωση στη λεζάντα: «Η Ελλάδα πρόβαλε σαν πρότυπο παράδειγμα στη μάχη κατά της πανδημίας». Κοροναϊός : Τι αλλάζει στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από τη Δευτέρα «Χώρες όπως η Κροατία και η Ελλάδα, που έλαβαν νωρίς μέτρα αναχαίτισης της εξάπλωσης, έχουν γενικά βοηθηθεί από τη συνεργασία των πολιτών, ατσαλωμένων από πρόσφατες σκληρές εμπειρίες, του πολέμου ή της οικονομικής καταστροφής», γράφει η ανταποκρίτρια του μέσου στις Βρυξέλλες, Matina Stevis-Gridneff. Όπως αναφέρει καθώς εξαπλωνόταν ο κοροναϊός σε όλο τον κόσμο, εμφανίστηκε το παράδοξο, τα πλουσιότερα και με περισσότερους πόρους κράτη να μην καταφέρνουν -σε γενικές γραμμές- να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την πανδημία. Στην Ευρώπη για παράδειγμα, η ασθένεια προξένησε καταστροφή σε τρεις από τις μεγαλύτερες οικονομίες της: τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Όμως, φτωχότερα ευρωπαϊκά κράτη υιοθέτησαν και επέβαλαν νωρίς σκληρούς περιορισμούς, επέμειναν σε αυτούς, και έως τώρα τα πήγαν καλύτερα και περιόρισαν τον ιό, σύμφωνα με το άρθο. «Λιγότερο επίπονα τα lockdowns σε σχέση με προηγούμενες κακουχίες» Αυτές οι χώρες, μερικές εκ των οποίων ανοίγουν τώρα προσεκτικά τις οικονομίες και κοινωνίες τους, είναι αυτές που διαθέτουν ισχυρά αποθέματα ανθεκτικότητας-προσαρμοστικότητας, με ρίζες σε σχετικά πρόσφατες κακουχίες.

Σε σύγκριση με όσα υπέστησαν οι λαοί τους όχι πολύ καιρό πριν, τα αυστηρά lockdowns ήταν λιγότερο επίπονα -και προφανώς αυτό συνετέλεσε στην ευρύτερη κοινωνική αποδοχή τους. Σε αυτά τα κράτη συγκαταλέγονται η Ελλάδα και η Κροατία, όπου οι Αρχές είναι συγκρατημένα αισιόδοξες όσον αφορά στην αντοχή των λαών τους στις αντιξοότητες, αναφέρει η αρθρογράφος και συνεχίζει, λέγοντας ότι το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ανέπτυξε με βάση τις διαφορετικές ανταποκρίσεις στην πανδημία, μια κλίμακα, στην προσπάθεια να ταξινομήσει την αυστηρότητα των ληφθέντων μέτρων από τις κυβερνήσεις. Η μεγαλύτερη αυστηρότητα παρουσιάζεται στις ανατολικοευρωπαϊκές, παρά στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, συμπεραίνει. Πώς περιόρισε τον κοροναϊό η Ελλάδα Μεγάλο μέρος του δημοσιεύματος άφιερώνεται στην Ελλάδα: «Με νωπές τις μνήμες από την κρίση χρέους, η προοπτική του να μείνει ένας στους τρεις χωρίς εργασία δεν ήταν κάτι καινούργιο. Η Ελλάδα -λίγο μετά την Κροατία- ήρε το αυστηρό lockdown στις 4 Μαΐου, περνώντας -όπως και άλλα ανατολικοευρωπαϊκά κράτη- σε μια σταδιακή επιστροφή στην κατά μία έννοια κανονικότητα». Το δημοσίευμα επικαλείται την καθηγήτρια Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη, με ειδικότητα στην αντοχή και προσαρμοστικότητα των κοινωνιών σε περιόδους και καταστάσεις έντονου στρες και παρατεταμένων αντιξοοτήτων. Η επιστήμονας αναφέρει ότι «στην περίπτωση της πανδημίας του κοροναϊού, η αντοχή και μόνο (του πληθυσμού) δεν εξηγεί γιατί ορισμένα κράτη διαχειρίστηκαν καλύτερα την κρίση αυτή: η θετική αντιμετώπιση (της κρίσης) πηγάζει στο ότι οι πολίτες πίστεψαν στα κυβερνητικά μέτρα, γεγονός που οδήγησε σε συμμόρφωση-υπακοή και εμπιστοσύνη». Και όπως συμπλήρωσε η ίδια, η αντοχή και η αυστηρότητα πηγαίνουν χέρι-χέρι στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας. Στην Ελλάδα καταγράφηκε ο σχετικά μικροσκοπικός αριθμός των 151 θανάτων έως τώρα, μόλις 1,4/100 χιλιάδες, και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ πιστώνει αυτά τα δεδομένα στην κυβέρνηση, η οποία «με ειλικρινή και πειστική προσέγγιση κινητοποίησε τους πολίτες, ούτως ώστε να σεβαστούν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα». Οι στωικοί Έλληνες «Αντιμέτωποι με την οικονομική κατάρρευση στην Ευρώπη και αλλού στον κόσμο, πολλοί Έλληνες επέδειξαν μια στωικότητα, παίρνοντας μαθήματα από την προηγούμενη δεκαετία, όταν η χώρα έχασε το ένα τέταρτο της οικονομίας της. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η οικονομία της Ελλάδας θα συρρικνωθεί φέτος κατά 9,7%, η χειρότερη ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέρεται στο δημοσίευμα. Στη συνέχεια, το άρθρο επικαλείται τη μαρτυρία μιας εργαζόμενης στον χώρο της περιποίησης σώματος, η οποία βίωσε την κρίση μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008, όταν χρειάστηκε τρία χρόνια να ξαναφτιάξει την επιχείρησή της, αλλά και στη μετέπειτα κρίση που χτύπησε την Ελλάδα, όταν και αναγκάστηκε να μείνει εκτός εργασίας για ακόμη τρία χρόνια. Το άρθρο προαναγγέλλεται ότι θα δημοσιευτεί και στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας New York Times.