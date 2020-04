Επίσημο: Πρωταθλήτρια η Παρί Σεν Ζερμέν στη Γαλλία

Οριστικό. Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Γαλλίας, μετά την οριστική διακοπή του πρωταθλήματος λόγω του κοροναϊού.

Οι διοργανώτριες αρχές της Ligue 1 και της Ligue 2 ψήφισαν υπέρ της επικύρωσης των δύο επαγγελματικών κατηγοριών, με την ομάδα του Παρισιού να κατακτά τον τίτλο για μια ακόμα φορά τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, δυσάρεστα είναι τα νέα για τον Ευθύμη Κουλούρη, καθώς η Τουλούζ στην οποία αγωνίζεται ο διεθνής επιθετικός, υποβιβάστηκε στην Ligue 2, μαζί με την Αμιάν, ενώ η Νιμ θα δώσει αγώνα μπαράζ με την Αζαξιό.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στα ευρωπαϊκά εισιτήρια, οι Μαρσέιγ και Ρεν θα βρεθούν στην προκριματική φάση του Champions League, ενώ στους ομίλους του Europa League θα είναι η Λιλ και στα προκριματικά η Ρεμς.

Το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι το πιθανότερο να πάει στην Νις, η οποία τερμάτισε στην 6η θέση της βαθμολογίας. Ωστόσο, όλα θα κριθούν από το εάν θα πραγματοποιηθεί ο τελικός του Λιγκ Καπ.

Εκεί έχει προκριθεί η Λιόν, που τερμάτισε 7η και αν το κατακτήσει θα πάρει αυτή το τελευταίο εισιτήριο. Τη δεδομένη στιγμή πάντως φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί ο τελικός. Πόσο μάλλον μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων…

🔝🏆⚡@PSG_English are the official Champions of France 2⃣0⃣2⃣0⃣!

🔴🔵 #CHAMPI9NSATHOMEpic.twitter.com/3WyoiW6GCx

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 30, 2020