ΜέΡΑ25: Το κράτος να γίνει ο αγοραστής ύστατης ανάγκης των αγροτικών προϊόντων

Presentation of Diem25 political program, in Athens, on Jan. 29,2019 / Παρουσίαση του πολιτικού προγράμματος του Μέρα25, στην Αθήνα, στις 29 Ιανουαρίου, 2019

Η ανυπαρξία ουσιαστικής κυβερνητικής πολιτικής στήριξης της αγροτικής παραγωγής θα φέρει, πέραν της κατάρρευσης των αγροτών, και τη διατροφική κρίση των υπόλοιπων, εκτιμά το ΜέΡΑ25 και προτείνει στην κυβέρνηση το κράτος να γίνει ο αγοραστής των αγροτικών προϊόντων. Ακολουθεί η πρόταση του ΜέΡΑ25: Η ακύρωση εξαγωγών των αγροτικών μας προϊόντων, καθώς και τα εμπόδια στις εγχώριες μεταφορές τους, αναγκάζουν τους αγρότες μας να αποφασίζουν καθημερινά μείωση της αγροτικής παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι η αγροτική παραγωγή, που παίρνει πολύ καιρό να ανακάμψει μετά από μια τέτοια συρρίκνωση, θα παραμείνει μειωμένη και αφού ξεπεράσουμε την πανδημία. Αυτή η μεσοπρόθεσμη μείωση της προσφοράς αγροτικών αγαθών επιφυλάσσει αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων ακριβώς τη στιγμή που τα εισοδήματα των πολλών καταρρέουν. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ανυπαρξία ουσιαστικής κυβερνητικής πολιτικής στήριξης της αγροτικής παραγωγής θα φέρει, πέραν της κατάρρευσης των αγροτών, και τη διατροφική κρίση των υπόλοιπων. Η μόνη λύση και να κρατηθεί ζωντανή η αγροτική παραγωγή και να μην πεινάσουν οι πολίτες, ιδίως στις πόλεις, είναι η πρόταση του ΜέΡΑ25: · Το κράτος να εγγυηθεί στους αγρότες ότι θα αγοράσει (στις αντίστοιχες περσινές τιμές) όλες τις ποσότητες αδιάθετων, λόγω κρίσης, αγροτικών αγαθών. · Το κράτος, σε συνεργασία με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, να προωθήσει αυτά τα αγροτικά προϊόντα στις λαϊκές αγορές (τις οποίες τα σουπερμάρκετ εποφθαλμιούν ώστε να γιγαντώσουν και άλλο την ολιγοπωλιακή τους θέση εις βάρος των πολιτών) Όπως οι κεντρικές τράπεζες λειτουργούν ως δανειστές ύστατης ανάγκης σε περιόδους κατάρρευσης των τραπεζών έτσι το κράτος έχει υποχρέωση να λειτουργήσει ως αγοραστής ύστατης ανάγκης των αγροτικών προϊόντων για να στηρίξει τόσο τους αγρότες όσο και τους πολίτες των οποίων τα εισοδήματα καταρρέουν