O Τζέιμι Ντόρναν ξορκίζει τον Covid-19

Σχεδόν 9 εκατομμύρια views έχει συγκεντρώσει μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές η ανάρτηση που πόσταρε πριν από μερικές ημέρες στον λογαριασμό της στο Instagram η Γκαλ Γκαντότ προκειμένου να εμψυχώσει τους περισσότερους από 37 εκατομμύρια followers της. Στο βίντεο η όμορφη Wonder Woman αρχίζει να ερμηνεύει το «Imagine» του Τζον Λένον και στη συνέχεια διάφοροι άλλοι διάσημοι παίρνουν τη σκυτάλη. Ολοι φυσικά έχουν βιντεοσκοπήσει τη μελωδική τους συμβολή στο κινητό τους τηλέφωνο – χωρίς (ή με υποτυπώδες) μακιγιάζ και με μαλλί επιμελώς ατημέλητο – και την έχουν στείλει από το σπίτι τους. Μεταξύ των αναγνωρίσιμων προσώπων που παρελαύνουν από τις οθόνες μας βρίσκονται η Κρίστεν Γουίγκ, η Ζόι Κράβιτζ, η Νάταλι Πόρτμαν, ο Μαρκ Ράφαλο, η Κάια Γκέρμπερ και η Κάρα Ντελεβίν. Υπάρχει και ένας ακόμη άνδρας, πιο όμορφος (αλλά και πιο παράφωνος) από τους υπόλοιπους, κάποιος για τον οποίο σίγουρα θα έχει κυκλοφορήσει meme με το χάσταγκ #ΜένουμεΕυχαρίστωςΣπίτιΤου, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Τζέιμι Ντόρναν.

Αν ο κορωνοϊός δεν είχε μπει έτσι απρόβλεπτα και σαρωτικά στη ζωή μας ανατρέποντας την καθημερινότητά μας και αλλάζοντας το εγγύς μέλλον, ο 37χρονος Βορειοϊρλανδός θα ετοιμαζόταν αυτή την περίοδο για τις πρεμιέρες δύο ταινιών των οποίων η πορεία φαντάζει αυτή τη στιγμή αβέβαιη. Το φιλμ animation «Οι Ευχούληδες 2: Παγκόσμια Περιοδεία» όπου έχει δανείσει τη φωνή του σε έναν από τους ήρωες επρόκειτο να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα τον Απρίλιο (με τη συμμετοχή πολλών αστέρων, όπως η Γκουέν Στεφάνι, η Κέλι Κλάρκσον και ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ), ενώ την 1η Μαΐου (ανήμερα των γενεθλίων του) ήταν προγραμματισμένο να προβληθεί στους κινηματογράφους των ΗΠΑ το ρομαντικό δράμα «Endings, Beginnings» όπου συμπρωταγωνιστεί με τη Σαϊλίν Γούντλεϊ και τον Σεμπάστιαν Σταν. Αγνωστο τι μέλλει γενέσθαι τελικά.

The Golden Torso

Ο ευειδής ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα του ως μοντέλο. Ολα άρχισαν όταν μία από τις αδελφές του τον παρότρυνε το 2001 να λάβει μέρος στο βρετανικό τηλεοπτικό ριάλιτι «Model Behaviour» του Channel 4. Δεν τα πήγε πολύ καλά στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, όμως τον πρόσεξαν οι σωστοί άνθρωποι και υπέγραψε συμβόλαιο με γνωστό πρακτορείο του Λονδίνου. Για σχεδόν μία δεκαετία υπήρξε ένας από τους πλέον περιζήτητους και πιο ακριβοπληρωμένους άρρενες επαγγελματίες αυτού του χώρου. Οι «New York Times» τού είχαν μάλιστα χαρίσει το παρατσούκλι «χρυσός κορμός» (The Golden Torso) γιατί το αγαλματένιο άνω μέρος του κορμιού του είχε συμβάλει τα μάλα στην επιτυχία του. Είχε φωτογραφηθεί πολλάκις από τον Μπρους Γουέμπερ, είχε συμβόλαια με τους οίκους Dior και Armani. Σε μια εμβληματική καμπάνια για τα Calvin Klein Jeans πόζαρε με την Κέιτ Μος. Ηταν και οι δύο ημίγυμνοι. Το δικό του παντελόνι ήταν πιο χαμηλοκάβαλο από το δικό της και η δύναμη αυτής της εικόνας τον ανέδειξε σε σύμβολο του σεξ. Πολλοί τον θεωρούσαν αρσενική εκδοχή της Μος, διότι με ύψος 1,80 μ. ήταν σχετικά μικροκαμωμένος σε σύγκριση με τα περισσότερο male models. Αναλαμβάνει μέχρι σήμερα φυσικά διάφορες συνεργασίες με γνωστούς οίκους- το 2018 έγινε το πρόσωπο αρώματος της Hugo Boss.

Παρότι κέρδισε πολύ γρήγορα πολλά χρήματα χάρη στο μόντελινγκ, το επάγγελμα δεν ικανοποιούσε τις ανησυχίες του. Ετσι αποφάσισε να μεταπηδήσει στον κινηματογράφο. Η πρώτη του δουλειά στο σινεμά ήταν η (παραγνωρισμένη) ταινία «Μαρία Αντουανέτα» (2006) της Σοφία Κόπολα, όπου υποδύθηκε τον δούκα Χανς Αξελ φον Φέρσεν, τον αινιγματικό σουηδό εραστή της τελευταίας βασίλισσας της Γαλλίας και ακόμη και με περούκα σαγήνευσε το γυναικείο κοινό. Για αρκετά χρόνια του έδιναν ρόλους με βάση αποκλειστικά την εμφάνισή του. Ολα άλλαξαν το 2013, όταν άρχισε να προβάλλεται στη Βρετανία η τηλεοπτική σειρά «Η ώρα της Πτώσης». Ο Ντόρναν ενσάρκωνε έναν αδιανόητα ψύχραιμο κατά συρροή δολοφόνο που τρομοκρατεί τις νύχτες το Μπέλφαστ, ενώ την ημέρα είναι σύμβουλος πένθους και δοτικός πατέρας. Η επιτυχία ήταν αναπάντεχα μεγάλη και ο ωραίος Τζέιμι κέρδισε μάλιστα μια υποψηφιότητα για Bafta TV Award χάρη στην ερμηνεία του – είχε καταφέρει να καταστήσει τον ήρωά του πιο συμπαθή από την ντετέκτιβ που τον καταδιώκει (στον ρόλο η καταπληκτική Γκίλιαν Αντερσον). Το σίριαλ είναι διαθέσιμο στο Netflix και πρώτης τάξεως επιλογή για την περίοδο του εγκλεισμού – ειδικά η πρώτη σεζόν είναι καταπληκτική.

Ο δρόμος της απώλειας

Με πατέρα καθηγητή Ιατρικής και έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους μαιευτήρες και γυναικολόγους της Βόρειας Ιρλανδίας, ο γεννημένος στην πόλη Χόλιγουντ την Πρωτομαγιά του 1982 Ντόρναν και οι δύο αδελφές του μεγάλωσαν σε ένα μεσοαστικό περιβάλλον στο Μπέλφαστ. Η ζωή εκεί δεν του φαινόταν δραματική, ούτε βίωνε την πόλη ως πεδίο συγκρούσεων. «Τρομάζαμε μια στο τόσο με τις απειλές για βομβιστική επίθεση, αλλά μέχρι εκεί» έχει δηλώσει σχετικά. Παρ’ όλο που τον ανέθρεψαν ως προτεστάντη, ο ίδιος έχει δηλώσει πολλές φορές άθεος. Ο Τζέιμι δεν έδειξε ποτέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σχολείο. Προτιμούσε το ράγκμπι. Αξίζει να σημειωθεί πως ο δρόμος του δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Οταν ήταν δεκατεσσάρων ετών η μητέρα του Λόρνα διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας και πέθανε δύο χρόνια αργότερα έπειτα από μάχη με την ασθένεια. Εχει ερωτηθεί σε συνέντευξη για τη συγκεκριμένη εμπειρία και έχει απαντήσει: «Τι να πω; Πρόκειται για ένα αφάνταστα απαίσιο πράγμα για να σου συμβεί όταν είσαι 16 ετών. Ημουν σε ευαίσθητη ηλικία και πολύ αφελής. Ενιωθα θυμό, και αυτό το συναίσθημα με επισκέπτεται και σήμερα μερικές φορές. Ο πατέρας με βοήθησε, ωστόσο, να το τοποθετήσω στις σωστές του διαστάσεις. Η απώλεια της μητέρας μου με έκανε να αποδέχομαι πιο εύκολα τις καταστάσεις της ζωής, όμως ο τεράστιος αντίκτυπός της με χτυπάει ακόμη και τώρα κατά κύματα».

Λίγους μήνες μετά, τέσσερις κοντινοί του φίλοι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα. Ο έφηβος ακόμη Ντόρναν έπεσε σε βαριά κατάθλιψη και στράφηκε στο αλκοόλ. Ψάχνοντας να ξεφύγει από την παγίδα του εθισμού βρήκε καταφύγιο στην υποκριτική και στη μουσική. Για κάποια χρόνια ήταν μάλιστα τραγουδιστής στην μπάντα Sons of Jim η οποία είχε γνωρίσει μια σχετική επιτυχία κάνοντας εμφανίσεις στην τηλεόραση και παίρνοντας μέρος σε μια τουρνέ με την KT Tunstall, όμως οι ολοένα αυξανόμενες επαγγελματικές υποχρεώσεις του ως μοντέλου δεν του άφησαν περιθώριο να συνεχίσει αυτή του τη δραστηριότητα. Την ίδια περίοδο πάντως γνώρισε την Κίρα Νάιτλι και έζησαν για λίγο ένα παθιασμένο ειδύλλιο. Αλλες γυναίκες με τις οποίες έχει συνδεθεί ερωτικά είναι η Σιένα Μίλερ και η Μίσα Μπάρτον. Το όνομά του συμπεριλαμβανόταν επίσης στην περίφημη λίστα με τους διάσημους με τους οποίους ισχυριζόταν ότι είχε κάνει σεξ η Λίντσεϊ Λόχαν. Το διάστημα που ήταν περιζήτητος εργένης συγκατοίκησε για ένα φεγγάρι με τον Εντι Ρεντμέιν (κάτοχο σήμερα βραβείου Οσκαρ), με τον οποίο παραμένουν έως σήμερα πολύ καλοί φίλοι. Αντίστοιχα στενός του φίλος είναι και ο «Σπάιντερμαν» Αντριου Γκάρφιλντ. Το 2012 γνώρισε την όμορφη αγγλίδα ηθοποιό και μουσικό Αμέλια Γουόρνερ και πρώην «αίσθημα» του Κόλιν Φάρελ. Παντρεύτηκαν το 2013 και έχουν αποκτήσει τρεις κόρες, η μικρότερη από τις οποίες θα γίνει ενός έτους τον Μάιο.

Διάσημος παγκοσμίως έγινε φυσικά το 2015 όταν προβλήθηκε στους κινηματογράφους η ταινία «Πενήντα αποχρώσεις του γκρι», στην οποία υποδύθηκε τον Κρίστιαν Γκρέι, τον δισεκατομμυριούχο-φαντασίωση εκατομμυρίων γυναικών σε όλον τον πλανήτη. Η βασισμένη στο πικάντικο μπεστ σέλερ της Ε. Λ. Τζέιμς παραγωγή σκηνοθετήθηκε από την καλλιτέχνιδα Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον. Υπήρχαν τότε φήμες ότι με τη συμπρωταγωνίστριά του Ντακότα Τζόνσον ήταν κάτι παραπάνω από συνάδελφοι ή ότι, αντιθέτως, δεν άντεχαν ο ένας τον άλλον, όμως κάθε εκδοχή έχει διαψευστεί πολλές φορές. Περί τα 571 εκατομμύρια δολάρια συγκέντρωσε η ταινία στο παγκόσμιο box-office. Ακολούθησαν δύο συνέχειες, οι «Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις του γκρι» (2017) και το «Πενήντα αποχρώσεις του γκρι: Απελευθέρωση» (2018) που δεν γνώρισαν πάντως τον εισπρακτικό θρίαμβο της πρώτης ταινίας. Η σύζυγός του δεν έχει παρακολουθήσει πάντως κανένα από τα φιλμ που φημίζονται για τις τολμηρές ερωτικές σκηνές τους.

Στην καριέρα του έως τώρα ο Ντόρναν ξεχωρίζει και τη συμμετοχή του στην ταινία «Ο δικός της πόλεμος» (2018) με πρωταγωνίστρια τη Ρόζαμουντ Πάικ και θέμα τη ζωή της ατρόμητης πολεμικής ανταποκρίτριας Μαρί Κόλβιν. Υπάρχουν ωστόσο και πολλά μελλοντικά πρότζεκτ που βρίσκονται στα σκαριά. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, το καλοκαίρι θα προβληθεί η κωμωδία «Barb and Star Go to Vista Del Mar» με πρωταγωνίστρια την Κρίστεν Γουίγκ, ενώ το 2021 θα δούμε την πολυαναμενόμενη παραγωγή «Wild Mountain Thyme», ένα ιρλανδέζικο δράμα εποχής όπου θα συμπρωταγωνιστεί με την Εμιλι Μπλαντ και τον Τζον Χαμ. Ο Ντόρναν θα είναι επίσης αναμεμειγμένος και σε ένα εγχείρημα σε σκηνοθεσία του χορογράφου Μπενζαμέν Μιλπιέ (συζύγου της Νάταλι Πόρτμαν) εμπνευσμένο από την όπερα «Κάρμεν».

Δεν ξέρουμε αν τον πιστεύουμε, όμως έχει δηλώσει πολλές φορές ότι νιώθει ανασφάλεια για την εμφάνισή του. Τη φυσική του κατάσταση την αποδίδει συνήθως στα καλά γονίδια που έχει κληρονομήσει από τους γονείς του, όμως προφανώς βοηθάει πολύ και το ότι κολυμπάει καθημερινά. Ταλαιπωρείται πάντως από άσθμα, αλλά και από μια πάθηση που ανεβάζει συνεχώς τα επίπεδα αδρεναλίνης στο σώμα του αναγκάζοντάς τον να είναι υπερκινητικός: «Η σύζυγός μου θα ήθελε πολύ να μπορούσα να κάθομαι ήρεμος και να διαβάζω ένα βιβλίο, αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Πρέπει συνεχώς κάτι να κάνω». Αρκεί να #ΜείνειΣπίτι…