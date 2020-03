Το ΥΠΕΞ συνιστά ψυχραιμία στον Τσαβούσογλου: Καλό είναι να βασίζεσαι σε πραγματικά γεγονότα

Την παρέμβαση της Αθήνας προκάλεσε προκλητική ανάρτηση του τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο.

Απαντώντας στον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών τον καλεί να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα αντί σε ψευδείς ειδήσεις.

«To να βασίζεσαι σε πραγματικά γεγονότα αντί σε ψευδείς ειδήσεις είναι πάντοτε καλό στη διπλωματία. Όπως είναι και η ψυχραιμία» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Being based on true facts rather than on fake news is always good in the workings of diplomacy. As is composure.

Την παρέμβαση της Αθήνας προκάλεσε προκλητική ανάρτηση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ο οποίος επανέλαβε τα περί πυροβολισμών και θανάτων προσφύγων από την Ελλάδα στα σύνορα στον Έβρο.

«Πιστεύεις ότι είναι αποδεκτό να ρίχνεις δακρυγόνα εναντίον αθώων προσφύγων; Είναι αποδεκτό να τους πυροβολείς και να τους σκοτώνεις; Αντί να διαδίδετε ψευδείς ειδήσεις για εμάς, η Ελλάδα θα πρέπει να μεταχειρίζεται τους πρόσφυγες ως ανθρώπινα όντα, όπως εμείς, στην Τουρκία» έγραψε απευθυνόμενος στον έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια.

.@NikosDendias do you think it is acceptable to throw tear gas bombs at innocent refugees? Is it acceptable to shoot and kill them? Instead of spreading fake news about us #Greece should treat refugees as human beings, just like #Turkey.#GreeceAttacksRefugees https://t.co/YtR522ZlD4

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 5, 2020