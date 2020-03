Καστανιές Έβρου: Τεταμένο κλίμα με πετροπόλεμο από τους πρόσφυγες και χημικά από την αστυνομία

Νέος γύρος επεισοδίων λαμβάνει χώρα τα τελευταία λεπτά στο φυλάκιο των Καστανιών, στον Έβρο, μετά από μια σχετικά ήρεμη ημέρα χθες, κατά την οποία το παρών έδωσε στην περιοχή η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα προσφύγων και μεταναστών εκτόξευσε πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά των ελληνικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με χρήση χημικών.

Του επεισοδίου προηγήθηκαν δύο εκκωφαντικοί ήχοι.

More tear gas is coming down on the Greek side of the #Evros border. pic.twitter.com/XBNQBUGAdE

— Max Zander (@The_Max_Zander) March 4, 2020