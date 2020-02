Προσφυγικό: Η κυβέρνηση ψάχνει λύση σε ξερονήσια και βραχονησίδες

Με ωρολογιακή βόμβα που μετρά αντίστροφα ώσπου να εκραγεί στα χέρια της κυβέρνησης και της χώρας μοιάζει πλέον το προσφυγικό.

Η κυβέρνηση της ΝΔ κατόρθωσε με τις παλινωδίες της και τους τουλάχιστον άστοχους και ιδεοληπτικούς χειρισμούς της να προκαλέσει την κορυφαία μέχρι στιγμής κρίση που καλείται να διαχειριστεί στο 8μηνο που πέρασε από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Πάει να κλείσει τις πληγές που άνοιξε

Η κυβέρνηση «κατάφερε» να ανοίξει ένα πρωτοφανές μέτωπο, στα όρια του εθνικού διχασμού με ακριτικά νησιά όπως η Χίος και η Λέσβος που δέχονται από τις μεγαλύτερες πιέσεις προσφυγικών ροών, την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ανοίγει την κάνουλα των προσφυγικών ροών, με αιχμή αυτή τη στιγμή τα χερσαία σύνορα στον Έβρο. Ενώ ορατές είναι πλέον και οι πιέσεις για νέες ροές στα νησιά του Αιγαίου.

Την ώρα που εξελισσόταν η κρίση στις σχέσεις Τουρκίας και Ρωσίας για τη Βόρεια Συρία, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός βρέθηκαν να εγκαλούνται για την «απόβαση των ΜΑΤ» και τη συμπεριφορά «στρατού κατοχής» σε Χίο και Λέσβο.

Τα αρχικά μήνυμα αδιαλλαξίας με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για επιτάξεις εκτάσεων προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή κλειστών προσφυγικών δομών στα νησιά, διαδέχτηκε η υπαναχώρηση της κυβέρνησης και η προσπάθεια κατευνασμού των αντιδράσεων, μέσω της προσπάθειας επανέναρξης του διαλόγου με τις τοπικές αρχές.

Τον καθαγιασμό της δράσης των ΜΑΤ δια στόματος ακόμα και του πρωθυπουργού ως «παιδιά της διπλανής πόρτας» που φοράνε το «εθνόσημο» και τις απειλές για δικαστικές διώξεις κατά των νησιωτών, διαδέχτηκε η διαταγή της ΕΛΑΣ για διεξαγωγή έρευνας σε ότι αφορά τα αποκρουστικά έκτροπα στα οποία πρωταγωνίστησαν αστυνομικοί, είτε προκαλώντας καταστροφές αυτοκίνητα πολιτών, είτε βρίζοντας νησιώτες ως «τουρκόσπορους»!

Στην πραγματικότητα ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί τώρα να κλείσει εσωτερικές πληγές μπροστά στο φόβο των πιέσεων από την Τουρκία με νέες προσφυγικές ροές.

Το «φάντασμα» της δολοφονίας Γρηγορόπουλου επέστρεψε

Για να έχει κανείς μια εικόνα από πρώτο χέρι του τι πραγματικά διακυβεύτηκε τις προηγούμενες μέρες στα νησιά θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα όσα διημείφθησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου της Πέμπτης.

Οι πληροφορίες του in.gr αναφέρουν ότι ο υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης υποστήριξε ότι στις συγκεντρώσεις στη Χίο και τη Λέσβο την έδιναν ακροδεξιά και ακροαριστερά στοιχεία. Αυτή άλλωστε ήταν και η επίσημη γραμμή που υποστηρίχτηκε δημοσίως και από τον πρωθυπουργό στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, -ενδεχομένως και για να δικαιολογήσει την αποχώρηση διμοιριών των ΜΑΤ και την επιχειρησιακή εικόνα της αστυνομίας- διαφώνησε με τον κ. Μηταράκη και απάντησε πως οι αντιδράσεις στα δύο νησιά ήταν εκτεταμένες και αγκάλιαζαν το σύνολο του πληθυσμού. Φέρεται δε, να υποστήριξε πως αν παρέμεναν τα ΜΑΤ εκεί ελλόχευε ο κίνδυνος την ύπαρξης θυμάτων, με άλλα λόγια νεκρού ή νεκρών!

Ακόμα πιο χαρακτηριστική είναι η άποψη που εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης στο υπουργικό συμβούλιο, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι καλώς αποχώρησαν και γύρισαν στις βάσεις τους τα ΜΑΤ καθώς συνέκρινε τα όσα θα μπορούσαν να επακολουθήσουν με αφορμή τη Χίο και τη Λέσβο με την κατάσταση το Δεκέμβρη του 2008 από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου!

Κορωνοϊός και …πρόσφυγες

Παράλληλα με όλα αυτά, με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα έγινε προσπάθεια να συνδεθεί η διάδοση του κορωνοϊού με τη λειτουργία των ανοιχτών δομών προσφύγων και μεταναστών.

Το τελευταίο δε, βρέθηκε στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης που κατηγόρησε την κυβέρνηση για ρατσιστική ρητορεία. Και αυτό συνέβαινε τη στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθούσε να πείσει τους δημάρχους της ηπειρωτικής Ελλάδας να δεχτούν τη μεταφορά προσφύγων για να αποσυμφορηθούν τα νησιά! Η αντίφαση σε όλο της το μεγαλείο.

Μάλιστα η συσχέτιση κοροναϊού και προσφυγικού συνδέθηκε από τον κ. Μητσοτάκη με την εξαγγελία των έκτακτων μέτρων αυξημένης φύλαξης των συνόρων. Ο πρωθυπουργός μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο επικαλέστηκε προς σ’ αυτή την κατεύθυνση τον κανονισμό 2016/399 της ΕΕ για τη δημόσια υγεία.

Βεβαίως τις τελευταίες ώρες η κυβέρνηση -όχι ρητά βέβαια- φαίνεται να αποσύρει, ή τουλάχιστον να μην επαναφέρει στο προσκήνιο αυτή τη ρητορική.

Η Ελλάδα δεν φέρει ευθύνη

Άλλωστε για το ενδεχόμενο σφράγισμα των συνόρων στον Έβρο, o πρωθυπουργός μέσω twitter διεμήνυε ότι η Ελλάδα αυξάνει την ασφάλεια των συνόρων της επειδή δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα υποστεί τις συνέπειες των αποφάσεων, τις οποίες λαμβάνουν άλλοι.

Greece does not bear any responsibility for the tragic events in Syria and will not suffer the consequences of decisions taken by others. I have informed the European Union of the situation.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 28, 2020