Ολυμπιακός : Σοβαρός ο τραυματισμός του Σουντανί

Το χειρότερο σενάριο φαίνεται πως επιβεβαιώνεται για τον Χιλάλ Σουντανί, που αποχώρησε με πρόβλημα στο δεξί γόνατο από την αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ρήξη χιαστού και με ανάρτησή του στο twitter ο 32χρονος άσος έκανε λόγο για άσχημα νέα χωρίς να αναφέρει βέβαια κάτι συγκεκριμένο για τον τραυματισμό.

Κάτι που αναμένεται να γίνει επίσημα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός εντός της ημέρας.

«Δυστυχώς, άσχημα νέα για τον τραυματισμό μου. Θα επανέλθω πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα» έγραψε ο Αλγερινός.

Unfortunately bad news about my injury, i will come back even stronger thank you all for yours messages 🙏❤️ pic.twitter.com/VnzA6yR4nL

