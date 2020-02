Η ΕΕΑ επιβεβαίωσε την πολυϊδιοκτησία – Αποκαλύφθηκε ότι ο Καλπαζίδης είναι δυνάμει μέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ!

Το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τη διασύνδεση ΠΑΟΚ – Ξάνθης, οικογένειας Σαββίδη, με πρόσωπο κοινού ενδιαφέροντος τον ανιψιό του προέδρου του Δικεφάλου, Ιωάννη Καλπαζίδη, καθαρογράφτηκε και εστάλη σε Super League, ΕΠΟ και τα εμπλεκόμενα μέρη.

Επιβεβαιώνεται ότι όχι απλώς υπάρχει βαρεία παράβαση πολυιδιοκτησίας, αλλά και ότι ο Καλπαζίδης είναι δυνάμει μέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ!

Πλέον τον λόγο έχει η Αθλητική Δικαιοσύνη, με το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Λίγκας να οφείλει να ορίσει άμεσα δικάσιμο.

Το σκεπτικό των 84 σελίδων συντάχθηκε μετά από ενδελεχή μελέτη εκατοντάδων σελίδων υπομνημάτων, τραπεζικών και εταιρικών στοιχείων.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, η RFA του Καλπαζίδη, ασκεί κυριαρχική επιρροή επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ

«…η RFA Trading and Consulting LTD, αποκτώντας τις μετοχές της VIALAND A.E. από 30.08.2018 άλλως από 20.11.2018, απέκτησε τη δυνατότητα να ασκήσει και ασκεί κυριαρχική επιρροή επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και συνεπώς έχει αποκτήσει δικαιώματα επί αυτής…»

Η εταιρεία VIALAND έγινε θυγατρική της RFA, άρα ελεγχόμενη από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον Αύγουστο του 2018. Ο έλεγχος επιτεύχθηκε κατ’ αρχάς με τη διατήρηση των ίδιων μελών στο Δ.Σ. της εταιρείας, την πρόσθεση σε αυτό, του Αριστείδη Πιαλόγλου, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου ΠΑΕ Ξάνθη, αλλά του κ. Χαλαβαζή, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ΙΝΣΠΟΡΤΣ ΙΚΕ, τυπικά ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ξάνθη.

Λειτουργικά, η ΠΑΕ Ξάνθη ελέγχεται έχοντας συνάψει μία μη ακυρώσιμη μίσθωση με τις εγκαταστάσεις, τα γραφεία και τους ξενώνες. Μια σύμβαση που δεν δύναται να καταγγελθεί.

Πώς η RFA συνδέεται με τον Σαββίδη; Τον Ιούνιο, Ιούλιο του 2018, δηλαδή ένα μήνα πριν η RFA πάρει τη VIALAND, ο Καλπαζίδης βάζει 6,7 εκατ. ευρώ εν είδει ομολογιακού δανείου στην εταιρεία DIMERA, ιδιοκτήτρια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και αποκτά μετοχές του

«…το καλοκαίρι του 2018 ο Ι. Καλπαζίδης μετέφερε από λογαριασμό που διατηρεί η DIMERA LTD στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κεφάλαια ύψους 6.683.301 ευρώ, με τρεις καταβολές, ύψους 4.999.730 ευρώ, 999.730 ευρώ και 683.841 ευρώ έκαστη. Τα εν λόγω κεφάλαια, συνιστούν αντίτιμο για τη μεταβίβαση στον Ιωάννη Καλπαζίδη από την DIMERA LTD εξήντα επτά (67) μετατρέψιμων ομολογιών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, επί συνόλου ογδόντα εννέα (89) ομολογιών, που είχαν αγοραστεί από την DIMERA LTD το 2015…»

Στην απόφαση επισημαίνεται επιπλέον, ότι από τα έγγραφα και τα υπομνήματα, δεν προκύπτει από πού ο Ιωάννης Καλπαζίδης βρήκε τα λεφτά για να αγοράσει την RFA. Μια εταιρεία με συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων, ενώ αποκαλύπτεται και η διασύνδεση με συγκεκριμένους συνεργάτες της οικογένειας Σαββίδη, οι οποίοι χρησιμοποιούνται όλοι σε εταιρείες επιρροής ΠΑΟΚ.

«Από το ιστορικό που εκτέθηκε ανωτέρω, τα έγγραφα του φακέλου και τα εν γένει στοιχεία της όλης διαδικασίας (…) προκύπτει αβίαστα ότι η RFA Trading and Consulting LTD και ο μοναδικός μέτοχος αυτής Ιωάννης Καλπαζίδης, ενήργησαν ως παρένθετα πρόσωπα της DIMERA LTD, μητρικής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. κατά την απόκτηση μετοχών της VIALAND, η οποία ασκεί και σε κάθε περίπτωση δύναται να ασκεί δικαιώματα διοίκησης επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο.»

Σε μια διαδικασία που ευλόγως διήρκεσε σχεδόν δύο εβδομάδες, παρά την αντίθετη άποψη του ΠΑΟΚ, που ήθελε από την πρώτη στιγμή να βγει ένα βιαστικό κείμενο και το οποίο σήμερα χαρακτήρισε «νομικά κενό».

Επίσης μέσα από το σκεπτικό προέκυψε ξεκάθαρα, ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ήταν η μόνη αρμόδια να εξετάσει το θέμα

Υπενθυμίζουμε ότι για την υπόθεση της πολυιδιοκτησίας της ΠΑΕ Ξάνθης και ΠΑΟΚ η απόφαση της επιτροπής ήταν 4-1 και η κυρία Μαρούπα διαφώνησε μόνο με το χαρακτηρισμό «βαρεία», για εθνικούς λόγους, κάτι που αναφέρεται και στο σκεπτικό.