Επίσημο : Παίκτης του Ολυμπιακού ο ΜακΚίσικ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Σακίλ ΜακΚίσικ, όπως αποκάλυψε to10.gr.

Οι ερυθρόλευκοι τα βρήκαν σε όλα με τον αμερικανό φόργουορντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας και ολοκλήρωσαν τη μεταγραφή του, προσθέτοντας στο ρόστερ τους ένα σπουδαίο παίκτη.

Ο ΜακΚίσικ ήταν ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της Μπεσίκτας τη φετινή σεζόν, έχοντας 17,7 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ κατά μέσον όρο, ενώ πρόκειται για έναν πολύ ολοκληρωμένο παίκτη, που προσφέρει και στις δυο πλευρές του παρκέ, ενώ διαθέτει και εξαιρετικό σουτ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ ήταν σε ανοιχτή διαμάχη με την πρώην ομάδα του, καθώς υπήρχαν χρωστούμενα προς το πρόσωπό του, με τον Ολυμπιακό να εκμεταλλεύεται τα προβλήματα των Τούρκων και να αποκτά τα δικαιώματά του για τον επόμενο 1,5 χρόνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις «2» και «3».

Το Who is Who

Γεννήθηκε: 17/08/1990

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 1.96

Θέση: Γκαρντ/Σμολ Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες: Victoria Libertas Pesaro, Changwon LG Sakers (2015–2016), Muratbey Uşak Sportif (2016–2017), Gran Canaria, Avtodor Saratov (2017–2018), Gaziantep (2018–2019), Beşiktaş Sompo Japan (2019–2020)

Οι αριθμοί του

Στο τουρκικό πρωτάθλημα σε σύνολο 17 αγώνων και μέσο όρο 32,29 λεπτά συμμετοχής είχε μ.ο. 17,65 πόντους, 4,41 ριμπάουντ και 2,18 ασίστ.

Στην Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα στο Basketball Champions League, σε 13 αγώνες είχε μέσο όρο 30 λεπτά συμμετοχής, 16,6 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ και 2,1 κλεψίματα.