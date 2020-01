Kοροναϊός: Η Ρωσία έκλεισε τα σύνορα με την Κίνα – 38 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο

Ο απολογισμός της επιδημίας του νέου κοροναϊού στην Κίνα αυξήθηκε στους 170 νεκρούς σήμερα σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση μέχρι στιγμής, ενώ η ανακοίνωση ότι τρεις Ιάπωνες που απομακρύνθηκαν από την Ουχάν, την πόλη από την οποία ξεκίνησε η επιδημία, προκαλεί ανησυχία για παγκόσμια εξάπλωσή της.

Η Ρωσία έκλεισε τα σύνορα με την Κίνα στην Απω Ανατολή η Ρωσία, υπό τον φόβο εξάπλωσης του κορονοϊού.

Την ανακοίνωση έκανε ο Ρώσος πρωθυπουργός, Μιχαήλ Μισούστιν, στο πλαίσιο μίας προσπάθειας αποτροπής της εμφάνισης κρουσμάτων του ιού στη χώρα.

«Η σχετική εντολή υπεγράφη σήμερα και η εφαρμογή έχει ήδη ξεκινήσει. Αργότερα, θα ενημερώσουμε τους πάντες, μέσω της καθιερωμένης διαδικασίας, για το κλείσιμο των συνόρων στην περιοχή της Άπω Ανατολής και για τα υπόλοιπα μέτρα που η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει» δήλωσε, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

Επίσης, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών έκανε γνωστό ότι «η Ρωσία θα σταματήσει να χορηγεί προσωρινά ηλεκτρονικά άδεια βίζα στους Κινέζους πολίτες αρχής γενομένης από την Πέμπτη εξαιτίας του κορονοϊού».

Την Τετάρτη η Μόσχα ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει τις σιδηροδρομικές συνδέσεις με την Κίνα από την 31η Ιανουαρίου, αφήνοντας σε ισχύ μόνο τα απευθείας δρομολόγια μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που κάλεσε «όλο τον κόσμο να δράσει» για την αντιμετώπιση του κοροναϊού, θα συνεδριάσει ξανά σήμερα για να αποφασίσει αν η επιδημία «αποτελεί έκτακτη ανάγκη παγκόσμιας εμβέλειας».

«Αποφάσισα να συγκαλέσω εκ νέου αύριο την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού για τον νέο κοροναϊό (2019-nCoV) προκειμένου να με ενημερώσει εάν η υφιστάμενη επιδημία συνιστά έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ανησυχίας» έγραψε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους σε ανάρτηση στο Twitter.

I have decided to reconvene the International Health Regulations Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) tomorrow to advise me on whether the current outbreak constitutes a public health emergency of international concern. pic.twitter.com/993YBQ6hol

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 29, 2020