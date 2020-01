Κίνα: Χάρτης απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο την εξάπλωση του κοροναϊού

Σε καραντίνα μπαίνει από τη Δευτέρα ολόκληρη η Κίνα καθώς αναστέλλονται όλα τα ταξίδια, εντός και εκτός συνόρων. Ξένοι υπήκοοι εγκαταλείπουν άρον-άρον τη χώρα, που μετρά 41 νεκρούς, ενώ τα κρούσματα αυξάνονται συνεχώς. Κρούσματα του ιού αυτού έχουν επίσης αναφερθεί στην Αυστραλία, το Βιετνάμ, τη Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη, τις ΗΠΑ, την Ταϊλάνδη, τη Γαλλία και την Ιαπωνία.

Την ίδια ώρα διαδικτυακός χάρτης απεικονίζει την εξάπλωση της επιδημίας του κοροναϊού σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι έχουν καταγραφεί 1.372 επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κοροναϊού σε ολόκληρη τη χώρα με τον αριθμό των νεκρών να παραμένει στάσιμος, στους 41 έως τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα (12.00 ώρα Ελλάδας) το Σάββατο, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Τριάντα εννέα άνθρωποι έχουν πάρει εξιτήριο, μεταδίδει το CCTV.

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας ανέφερε εξάλλου ότι οι αρχές έχουν στείλει 1.230 γιατρούς στην πόλη Ουχάν της επαρχίας Χουμπέι ώστε να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές να αντιμετωπίσουν την επιδημία.

Χάρτης απεικονίζει την εξάπλωση της επιδημίας

Στο διαδίκτυο έχει κάνει την εμφάνιση του ένας διαδραστικός χάρτης που απεικονίζει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο την παγκόσμια εξάπλωση της επιδημίας του κοροναϊού.

Ο χάρτης ενημερώνεται τακτικά και δείχνει στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους και τα επιβεβαιωμένα περιστατικά, ενώ επιτρέπει και free download των στοιχείων από τους επισκέπτες.

Αυτός ο πίνακας κατασκευάστηκε, επειδή οι επιστήμονες που τον εμπνεύστηκαν θεωρούν ότι είναι σημαντικό για το κοινό να έχει κατανόηση της κατάστασης της εξάπλωσης της επιδημίας καθώς ξετυλίγεται, με διαυγείς πηγές στοιχείων.

Τα στατιστικά στοιχεία που απεικονίζονται συλλέγονται από τον ΠΟΥ, το Centers for Disease Control and Prevention, το National Health Commission of the People’s Republic of China, και το Dingxiangyuan, ένα social networking site για επαγγελματίες υγείας που παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για περιστατικά.

Ύποπτα κρούσματα στη Μόσχα

Στη Ρωσία, επτά άνθρωποι μεταφέρθηκαν από ένα ξενοδοχείο της Μόσχας σε νοσοκομείο, καθώς παρουσίασαν υψηλό πυρετό και συμπτώματα οξείας αναπνευστικής λοίμωξης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, που επικαλείται μια ιατρική πηγή, είναι όλοι τους Κινέζοι πολίτες.

Οι ασθενείς διέμεναν σε ξενοδοχείο της περιοχής Βοϊκόφσκι. Έφτασαν στη Μόσχα πριν από λίγες ημέρες, με ένα γκρουπ συνολικά 20 ατόμων.

Έρευνες για εμβόλιο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι ενώ η επιδημία αποτελεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την Κίνα, δεν είναι ακόμα κρίση παγκόσμιας εμβέλειας για τη δημόσια υγεία.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα και δυσκολία στην αναπνοή.

Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, ο ιός μεταλλάσσεται και μπορεί να μεταδοθεί μέσω της ανθρώπινης επαφής.

Οι πλέον ευάλωτοι είναι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας και όσοι αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα υγείας.

Τρεις ερευνητικές ομάδες έχουν αρχίσει να εργάζονται για την ανάπτυξη πιθανών εμβολίων, σύμφωνα με τον Συνασπισμό για Καινοτομίες Επιδημικής Ετοιμότητας.

Οι επιστήμονες ελπίζουν οι δοκιμές για τα πρώτα πιθανά εμβόλια να γίνουν σε τρεις μήνες.

Εγκαταλείπουν την Κίνα

ΗΠΑ, Γαλλία και Ρωσία απομακρύνουν τους πολίτες τους ενώ μετά τα McDonald’s κλείνουν και καταστήματα των KFC και Pizza Hut στην Ουχάν.

Η Ουχάν είναι η εστία της επιδημίας του νέου κοροναϊού, κρούσματα του οποίου έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες ημέρες και σε άλλες χώρες εκτός της Κίνας

Ο γαλλικός όμιλος PSA, η κατασκευάστρια εταιρεία των αυτοκινήτων Peugeot και Citroen, ανακοίνωσε απόψε ότι θα επαναπατρίσει τους υπαλλήλους της και τις οικογένειές τους από την περιοχή της Ουχάν, στην Κίνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αυτοκινητοβιομηχανίας, θα απομακρυνθούν συνολικά 38 άνθρωποι, σε συνεργασία με τις κινεζικές αρχές και το γενικό προξενείο της Γαλλίας.

Όλοι τους θα παραμείνουν για ένα διάστημα σε καραντίνα στο Τσανγκσά προτού να μπορέσουν να επιστρέψουν πίσω στις χώρες καταγωγής τους.

Στο μεταξύ, η Ρωσία βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Κίνα σχετικά με το ενδεχόμενο να απομακρυνθούν Ρώσοι υπήκοοι από την κινεζική πόλη Ουχάν, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τη ρωσική πρεσβεία.

Κανένας Ρώσος δεν έχει προσβληθεί από τον νέο κοροναϊό, αναφέρει το RIA επικαλούμενο τον υπεύθυνο Τύπου της πρεσβείας στην Κίνα.

Αναστολή ταξιδιών εντός και εκτός συνόρων

Η Κίνα αναστέλλει όλες τις οργανωμένες εκδρομές, στο εσωτερικό και σε άλλες χώρες, από την 27η Ιανουαρίου, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, καθώς η χώρα προσπαθεί να αποτρέψει την εξάπλωση του νέου κοροναϊού.

Αρχής γενομένης από την προσεχή Δευτέρα, τα κινεζικά ταξιδιωτικά πρακτορεία δεν θα μπορούν να κάνουν κρατήσεις σε ξενοδοχεία ούτε να πουλάνε οργανωμένα ομαδικά ταξίδια, διευκρινίζει το CCTV.

Πολλά κρούσματα που καταγράφηκαν στην Ασία και τον Ειρηνικό, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ αποδίδονται τις τελευταίες ημέρες σε πρόσωπα που ταξίδεψαν από την Κίνα.

Το Κρατικό Συμβούλιο Ενημέρωσης της Κίνας θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου για την επιδημία του κοροναϊού αύριο Κυριακή στις 15.00 τοπική ώρα, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Περιορισμένες οι ιατροφαρμακευτικές προμήθειες

Η Κίνα μπορεί «να κερδίσει τη μάχη» εναντίον του νέου κοροναϊού, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Σι Τζινπίνγκ, μετά τη σύσκεψη της μόνιμης επιτροπής του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος, ένα όργανο που απαριθμεί επτά μέλη και κυβερνά τη χώρα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Λίγο νωρίτερα, ο Σι Τζινπίνγκ είχε παραδεχθεί ότι η επιδημία «επιταχύνεται» και η Κίνα βρίσκεται σε «δύσκολη κατάσταση».

Η επιδημία του νέου κοροναϊού στην Κίνα παραμένει σοβαρή και οι ιατροφαρμακευτικές προμήθειες είναι πολύ περιορισμένες στην πόλη Ουχάν, όπου ταυτοποιήθηκε αρχικά ο ιός, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος από την επαρχία Χουμπέι.

Ο αξιωματούχος απηύθυνε επίσης έκκληση σε κινεζικές και ξένες εταιρείες να προσφέρουν ιατροφαρμακευτικές προμήθειες, όπως μάσκες και προστατευτικές φόρμες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Λαϊκής Ημερησίας, οι τοπικές Αρχές της Ουχάν ανακοίνωσαν ότι από αύριο θα απαγορεύσουν στο κέντρο της πόλης την κυκλοφορία οχημάτων που δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στους δρόμους.

Εντατικοποίηση των μέτρων και των ελέγχων στην Κίνα

Υπενθυμίζεται, ότι οι αρμόδιες αρχές στην Κίνα ανακοίνωσαν σήμερα ότι διευρύνεται η ζώνη αποκλεισμού, με αποτέλεσμα πάνω από 56 εκατομμύρια άνθρωποι, να έχουν τεθεί σε καραντίνα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην πρωτεύουσα της χώρας, το Πεκίνο, οι Αρχές θα αναστείλουν τα δρομολόγια σε ολόκληρη την επαρχία όλων των μικρών λεωφορείων από αύριο, 26 Ιανουαρίου, με στόχο τον περιορισμό της επιδημίας, μεταδίδουν κινεζικά ΜΜΕ.

Από την πλευρά της, η εταιρεία Yum China Holdings Inc γνωστοποίησε ότι κλείνει προσωρινά ορισμένα καταστήματα KFC και Pizza Hut στην Ουχάν.

Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε ότι σημεία ελέγχου θερμοκρασίας έχουν ήδη εγκατασταθεί σε 387 σιδηροδρομικούς σταθμούς στη χώρα.

Στο Χονγκ Κονγκ, έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης : Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά έως τις 17 Φεβρουαρίου (είναι ήδη κλειστά λόγω των αργιών για το νέο κινεζικό έτος), ενώ θα ανασταλούν οι εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις, καθώς και τα δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ του Χονγκ Κονγκ και της Ουχάν.