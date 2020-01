Σάλος στην Αγγλία! Πάρτι με 22 μοντέλα έκαναν οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι

Τα αγγλικά Μέσα αποκαλύπτουν πρωτοφανές σκάνδαλο για τη Μάντσεστερ Σίτι. Πιο συγκεκριμένα λέγεται πως οι παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα, μετά τη νίκη με 6-1 κόντρα στην Άστον Βίλα για το πρωτάθλημα την Κυριακή (12/1), μετέφεραν μέσω αεροπλάνου σε πολυτελές ξενοδοχείο 22 «καυτά» μοντέλα από την Ιταλία.

Οι «σίτιζενς» διασκέδασαν υπέρ του δέοντος τη νίκη με την Άστον Βίλα και φημολογείται, μάλιστα, πως αυτή η… πονηρή βραδιά διεξήχθη με την άδεια του Πεπ Γκουαρδιόλα. Στην Αγγλία φυσικά γίνεται λόγος για σκάνδαλο, παρά το γεγονός ότι αυτό το συμβάν είχε χαρακτήρα «σύσφιξης των σχέσεων των παικτών».

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες των κοριτσιών που έκαναν παρέα στους παίκτες της Σίτι:

