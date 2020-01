«Βλεπει» τον Αμάρε Στουντεμάιρ ο Παναθηναϊκός

Αν υπάρχουν δέκα παίκτες στον πλανήτη, που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, ένας εξ αυτών είναι ο Αμάρε Στουντεμάιρ.

Ο γερόλυκος του ΝΒΑ, θέλει να περάσει την τελευταία του μπασκετική σεζόν, είτε σε ομάδα του ΝΒΑ (έως και αδύνατο), είτε σε ομάδα της Ευρωλίγκας.

Βεβαίως, ως παίκτης της Χαποέλ Ιερουσαλήμ δεν άφησε άφωνη τη «γηραιά» ήπειρο, αλλά δεν παύει να είναι ένας… μύθος, ένας εκ των παικτών που έγραψαν την ιστορία του ΝΒΑ.

Αν πιστέψουμε τους Ισραηλινούς συναδέλφους, που τον γνώρισαν από κοντά, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτησή του.

Βεβαίως, είναι οι ίδιοι οι οποίοι έλεγαν ότι ο Νάναλι συμφώνησε με την «πράσινη» ΚΑΕ, οπότε κρατήστε μικρό καλάθι.

Από την άλλη, δεν είναι κάτι που κινείται στη σφαίρα του αδυνάτου, καθώς δεν είναι προαπαιτούμενο τα χρήματα και η παρουσία του Ρικ Πιτίνο μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Μπορεί ο Αμάρε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Η εμπειρία του, το όνομά του, η ικανότητα να γεμίσει τη ρακέτα, δεν αμφισβητούνται.

Είναι στο τέλος της καριέρας του, δεν μπορεί να τρέχει πάνω κάτω στο παρκέ, όπως έκανε πριν χρόνια, αλλά είναι ο Σταουνντμάιρ. Ε

πικοινωνιακά, η συνύπαρξη δύο θρύλων του ΝΒΑ στο «τριφύλλι» είναι ό,τι καλύτερο. Αγωνιστικά δεν είναι ενδεχομένως αυτός που θα κάνει τη διαφορά, αλλά δεν λες ότι είναι αμελητέος.

Τέλος πάντων, κρατάμε την πληροφορία έτσι όπως ήρθε από το Ισραήλ και το συζητάμε.

Sport5 EXCLUSIVE: Panathinaikos is interested in ex-NBA Allstar Amar’e Stoudemire. Initial talks are underwayhttps://t.co/YazCFuLAhp

— Roi Cohen (@RoiCohen99) January 14, 2020