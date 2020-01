Αποθέωσε Ελ Αραμπί το Europa League (pic)

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί βρίσκεται σε δαιμονισμένη κατάσταση σκοράροντας κατά ριπάς με τελευταίο θύμα του την Λαμία όπου έκανε χατ-τρικ. Το πρώτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Μαροκινός έφτασε έτσι στα 13 γκολ στην Super League και είναι με διαφορά ο πρώτος σκόρερ έχοντας την ευκαιρία μαζί με τα πλέι οφ να φτάσει σε πολύ υψηλά νούμερα όσον αφορά στο σκοράρισμα.

Τα επιτεύγματα του φορ του Ολυμπιακού προκαλούν αίσθηση και στην Ευρώπη με το Europa League να τον αποθεώνει με ανάρτησή του στα social media. Ένας μήνας μένει εξάλλου για τις «μάχες» των Πειραιωτών με την Άρσεναλ για τους «32» της διοργάνωσης.

📈 Youssef El Arabi has 10 goals in his last 7 games for Olympiacos (all competitions) 🤩#UEL pic.twitter.com/m039NK19sV

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 13, 2020