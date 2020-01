Οριστικοποιήθηκε το πρώτο Ναδάλ – Τζόκοβιτς της χρονιάς (vid)

Ο Ράφα Ναδάλ επικράτησε του Άλεξ Ντε Μινόρ με 2-1 σετ (4-6, 7-5, 6-1) και σε συνδυασμό με τη νίκη του Ρομπέρτο Μπαουτίστα – Αγκούτ επί του Νικ Κύργιου με 2-0 ( 6-1, 6-4) έστειλε την Ισπανία στον τελικό του ATP Cup, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. (σ.σ. απομένει το διπλό μεταξύ Ισπανίας και Αυστραλίας, αλλά ο νικητής έχει κριθεί)

Οι Σέρβοι, λοιπόν, νωρίτερα είχαν επικρατήσει των Ρώσων με 3-0, καθώς ο Λάγιοβιτς επικράτησε με 2-0 σετ του Κατσάνοφ (7-5, 7-6 [1]), ο Τζόκοβιτς με 2-1 του Μεντβέντεφ (6-1, 5-7, 6-4), ενώ και στο διπλό οι Σερβία επικράτησε με 2-0 σετ (6-4, 7-6 [7]).

Όλα είναι έτοιμα, λοιπόν, για την πρώτη φετινή αναμέτρηση μεταξύ Ναδάλ και Τζόκοβιτς, η οποία θα είναι η 55η head to head, με τον Νόλε να προηγείται 28-26.

