NBA : Κουτάκι μπίρας εκτοξεύτηκε κατά του πάγκου των Σπερς στο παιχνίδι με τους Σέλτικς

Τα παρατράγουδα υπάρχουν και στα καλύτερα σπίτια.

Η ρίψη αντικειμένων δεν είναι συνηθισμένη στα κλειστά γήπεδα του ΝΒΑ, όμως ενίοτε θα βρεθεί κάποιος για να θυμίσει τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα.

Ένας οπαδός των Σέλτικς πέταξε ένα κουτάκι μπίρας προς τον πάγκο των Σπερς κατά τη διάρκεια του μεταξύ τους παιχνιδιού.

Ο θερμοκέφαλος θεατής εκνευρίστηκε, επειδή οι διαιτητές δεν καταλόγισαν ένα επιθετικό φάουλ του Όλντριτζ στον Γουόκερ και θέλησε να δείξει τη δυσαρέσκειά του πιο έντονα.

Το κουτάκι μπίρας πέρασε πάνω από τους παίκτες και τους προπονητές των Σπερς χωρίς να τραυματίσει κάποιον και προσγειώθηκε στο παρκέ. Ευτυχώς, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Πάντως, όπως ήταν αναμενόμενο, οι άνθρωποι των Σέλτικς ταυτοποίησαν αμέσως το δράστη, ενημέρωσαν την Αστυνομία και αυτή με τη σειρά της τον συνέλαβε για τα περαιτέρω.

Δείτε το απίστευτο για τα δεδομένα του ΝΒΑ περιστατικό:

1. Kemba gets laid out on a hard screen

2. Kemba gets ejected

3. Celtics fan throws a beer at the Spurs bench

😳😳😳pic.twitter.com/ZW3ZZF7rO9

— Yahoo Sports (@YahooSports) January 9, 2020