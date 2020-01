Μανέ : Οι συγχωριανοί του γιόρτασαν τη βράβευσή του ως κορυφαίου αφρικανού ποδοσφαιριστή

Ο Σαντιό Μανέ αναδείχτηκε κορυφαίος αφρικανός ποδοσφαιριστής για το 2019, και παρά το τρακ του επί σκηνής, το χάρηκε με το παραπάνω.

Όμως, δεν ήταν ο μόνος, αφού μαζί του γιόρτασαν και οι συγχωριανοί του.

Ο Μανέ γεννήθηκε στο μικρό χωριό Μπαμπαλί της Σενεγάλης και είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη γενέτειρά του.

The people of Bambali in Senegal 🇸🇳 came together last night to watch the son of their soil Sadio Mane crowned as the African Player of the Year 2019.

A befitting moment for a talented player & most importantly to them a brother who makes them proud – a true Lion of Teranga. 🦁 pic.twitter.com/wEwS1P0eWe

