Τα καλύτερα του Αντετοκούνμπο στο Σαν Αντόνιο

Οι Μπακς υπέστησαν βαριά εκτός έδρας ήττα από τους Σπερς με 126-104 κι έβαλαν τέλος στο νέο σερί νικών που πήγαν να δημιουργήσουν.

Η ομάδα του Σαν Αντόνιο έβαλε και πάλι πολύ δύσκολα στα ελάφια και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Γκρεγκ Πόποβιτς να βάζει πολύ δύσκολα στον Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος ήταν καλά κλεισμένος.

Τα σπιρούνια σκόραραν από παντού, ο Γιάννης ήταν σε μέτρια βραδιά, όμως και πάλι «άγγιξε» το triple – double όντας φυσικά ο κορυφαίος των Μπακς.

Συγκεκριμένα, o Greek Freak τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους με 10/17 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 κόψιμο σε 34 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε το βίντεο:

A near triple-double from The Greek Freak:

24 PTS | 12 REB | 8 AST | 3 STL pic.twitter.com/xZNL6MxSFt

