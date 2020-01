Με πολλά νέα πρόσωπα στην Καλαμάτα o Ολυμπιακός

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Καλαμάτα. / The squad players selected ahead of the match against Kalamata FC. 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #KALOLY #GreekCup #Squadlist

Δημοσιεύτηκε από Olympiacos FC στις Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020