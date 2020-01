Το θερμόμετρο χτύπησε… κόκκινο

Ο μεγαλοεφοπλιστής, μεγαλογαιοκτήμων Ντίντης Ευπαλίδης ρουφάει μια γουλιά από την Karl Lagerfeld – Special edition (φόρος τιμής στον μεγάλο μετρ της μόδας ο οποίος έφυγε από τη ζωή περίπου πριν από έναν χρόνο) σαμπάνια του. Με αργές, νωχελικές κινήσεις ανοίγει το κουτί από χειροποίητο δέρμα καμήλας. Επιλέγει ένα από τα συλλεκτικά πούρα στο εσωτερικό του περίτεχνου box, επενδεδυμένου με βελούδο σε emperor red. Οι έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι συζητούν με κελεμπιοφόρους άραβες κροίσους στο bar του «Four Seasons Dubai» μοιάζουν άνετοι, χαλαροί, μάλλον ευτυχείς. Κάποιος από αυτούς δείχνει μια εφημερίδα η οποία αναφέρεται στον πόλεμο της Λιβύης και στον ρόλο της χώρας μας σε όλη αυτή την επικίνδυνη κατάσταση. Ενας άλλος προσπαθεί να εξηγήσει τι σημαίνει η προσφυγή στη Χάγη για Ελλάδα και Τουρκία. Ο τρίτος της συντροφιάς γελάει δυνατά. Παρατηρεί ότι οι περισσότεροι έχουν στρέψει το βλέμμα τους και παρακολουθούν ένα εκθαμβωτικά ωραίο κορίτσι το οποίο περνάει εκείνη τη στιγμή από μπροστά τους. Προσπαθεί να ισορροπήσει στα δωδεκάποντα Roger Vivier. Αφήνει πίσω της το βαρύ, μεθυστικό άρωμα του οίκου Amouage, perfume που κατασκευάζεται αποκλειστικά από τους εργαζομένους στη βασιλική αυλή του Ομάν.

Business και… διακρίσεις

O έλληνας businessman επισημαίνει ότι στη «θέα» μιας εξαιρετικά γοητευτικής γυναίκας οι συζητήσεις γύρω από πολιτικά, οικονομικά και γεωστρατηγικά θέματα σταματούν. Ο νεαρός κελεμπιοφόρος Αραβας με τα χειροποίητα παπούτσια John Lobb λέει ότι η κοπέλα με τα πυρόξανθα μακριά μαλλιά έφθασε στο Ντουμπάι από την Αθήνα μαζί με τρεις συναδέλφους της στον χώρο του modeling. Το κορίτσι ταξίδεψε μάλιστα business class, ενώ οι άλλες στην οικονομική. Oh! My God! Τι είδους διακρίσεις είναι αυτές; Η νεαρά με τα κόκκινα, τύπου βαμπ μαλλιά και τις θανατηφόρες αναλογίες μοιάζει να «υπερέχει» σε αρκετά σημεία. Ο κ. Ευπαλίδης σκέφτεται ότι τις γιορτινές ημέρες και νύχτες πάρα πολλά ωραία κορίτσια έφθασαν στο Ντουμπάι. Οι ζεστές αχτίδες του ήλιου, οι υψηλές θερμοκρασίες, τα super luxury spots και το αστραφτερό «NAMMOS Dubai» μέσα στο «Four Seasons» (η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν πρέπει να παραπονιέται για φιλέτα και σατομπριάν των 400 και 500 ευρώ όταν υπάρχει service πολλών αστέρων) αποτελούν τεράστιο πόλο έλξης. Ποιος σκέφτεται τώρα αν ο κρατικός μηχανισμός μπορεί να αντιμετωπίσει το κύμα κακοκαιρίας στην πτωχή Ελλάδα η οποία προσπαθεί να βγάλει προς τα έξω ένα νέο, θελκτικό πρόσωπο; Στο Ντουμπάι των ανά τον κόσμο κροίσων όλα μοιάζουν μαγικά! Και… ζεστά!

Μπικίνι, Τσίλι και ένα πάρτι στην Αθήνα…

Το κορίτσι με το super mini φόρεμα γεμάτο animal prints από την ανοιξιάτικη συλλογή του Roberto Cavalli βρίσκεται αρκετές ημέρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παραμένει εκεί με τις φίλες της, αν και τα φώτα της πλέον αισιόδοξης γιορτής του χρόνου έχουν σβήσει. Αργότερα στην πισίνα του πολυτελούς ξενοδοχείου φοράει ένα μικροσκοπικό μπικίνι. Της αρέσει όμως να έχει το κόκκινο σκουφί με τα στρας της Αγιο-Βασιλίτσας δίπλα της. Ισως για να νιώθει ακόμη αυτό το γλυκό Christmas spirit. Η αλήθεια είναι ότι στο Ντουμπάι, στο Αμπου Ντάμπι και στην Ντόχα των μεγάλων ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών που είναι υπεύθυνες για σημαντικά έργα εκεί οι τεράστιοι προβολείς της γιορτής δεν σβήνουν ποτέ. Τα πάντα μοιάζουν με τεράστιο luna park, ένα διαρκές χρυσοφόρο fairytale. Οι δυνατές μουσικές που είχε επιλέξει ο πάντα διαχρονικός Βασίλης Τσιλιχρήστος (τρομερέ Τσίλι!) «περνάνε» από τα Αραβικά Εμιράτα στις Γαλλικές, Ελβετικές, Ιταλοαυστριακές Αλπεις αλλά και στα πανέμορφα εξωτικά νησιά. Οι Μαλδίβες παραμένουν σταθερή αξία για δημοφιλείς εγχώριους τηλεστάρ, αν και εγώ προσωπικά τις θεωρώ πλέον βαρετές. Τα νησιά Phuket στην Ταϊλάνδη και η υπέροχη Surin Beach αποτέλεσαν αυτή την Πρωτοχρονιά αγαπημένο προορισμό για έλληνες και ξένους επιχειρηματίες, κυρίως νεαρής ηλικίας. Το Amanpuri Resort είναι ένας super glamorous χώρος φιλοξενίας. Αρκετά αγόρια και κορίτσια μιλούσαν γύρω από αυτό στο πάρτι για το New Year’s Eve του νεαρού Σάζι Χούρι στο σπίτι του στα βόρεια προάστια…

Ιδιωτικές πτήσεις και επικίνδυνες διαδρομές

Τα νεαρά αγόρια με τα μαύρα Tom Ford κοστούμια και τα χειροποίητα πουλόβερ Brunello Cuccinelli στο χρώμα της κανέλας χορεύουν κάτω από τους ήχους της μουσικής. Δυνατές νότες house, dance και οι καλλίγραμμες κοπέλες δημιουργούν ένα εκρηκτικό θέαμα με τα super mini φορέματα και τα ψηλοτάκουνα booties έτσι όπως στροβιλίζονται κάτω από τα φώτα. Τα parties στην ελληνική πρωτεύουσα, όπως έχουμε ξαναγράψει, τις φετινές γιορτές ήταν λίγα, πολύ λίγα. Οι περισσότεροι επέλεξαν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Παρίσι (στο επίκεντρο του διεθνούς τζετ σετ η πόλη μετά την είδηση ότι γιος του Μπερνάρ Αρνό, Αντουάν, θα ενώσει επίσημα πλέον τη ζωή του με τη Νατάλια Βοντιάνοβα), Νέα Υόρκη και Λος Αντζελες, με ιδιωτικές πτήσεις να φεύγουν για Ντουμπάι, χιονοδρομικά spots και εξωτικά νησιά. Ο Ντίντης Ευπαλίδης αμέσως μετά το Ντουμπάι ετοιμάζεται να πετάξει στις Ιταλοαυστριακές Αλπεις και στην πολυαγαπημένη του Cortina d’Ampezzo. Η κακοκαιρία στην περιοχή και οι τεράστιες χιονοστιβάδες κάτω από τις οποίες θάφτηκαν κάποιοι σκιέρ δεν τον τρομάζουν. Το μυαλό όλων γυρίζει βέβαια πίσω, όταν μια χιονοστιβάδα στοίχισε τη ζωή πέρυσι τέτοια εποχή στο Γκστάαντ σε ιταλικής καταγωγής σύζυγο γνωστού ελβετού τραπεζίτη, ο οποίος διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με έλληνες επιχειρηματίες. Θορυβώδης παρέα Ελλήνων συζητούσε γύρω από το θλιβερό γεγονός στο εστιατόριο του «Gstaad Palace». Μερικές εβδομάδες πριν το ζευγάρι είχε διοργανώσει μεγάλο party στη Ρώμη όπου είχαν δώσει το παρών τα ζεύγη Κουμαντάρου, Λαιμού, Βεργωτή κ.ά.

Αναπάντητα ερωτήματα στις βουνοκορφές…

Η συντροφιά τα μέλη της οποίας διαθέτουν πολυτελή σαλέ στο Γκστάαντ (άλλα κοντά στο εμβληματικό της οικογένειας Φιξ και του Αλέκου Γουλανδρή και κάποια άλλα λίγο πιο μακριά από το κορυφαίο της οικογένειας κοσμηματοπωλών Graff με την υπογραφή του υπερδιάσημου Peter Marino) υποστήριζαν ότι στο St. Moritz και στην αριστοκρατική Megeve έκαναν την εμφάνισή τους Ελληνες οι οποίοι διαθέτουν μεγάλες οικονομικές εκκρεμότητες. Πώς όλοι αυτοί μπορούν να αντεπεξέλθουν σε πανάκριβες διακοπές στα λαμπερά spots των Ελβετικών και Γαλλικών Αλπεων; αναρωτιόταν κυρία η οποία ανήκει στην… old money κατηγορία. Ποιος ξέρει! Ισως τους φιλοξενούν πλούσιοι φίλοι τους. Το Γκστάαντ πάντως εξακολουθούν να προτιμούν συμπατριώτες μας που διατηρούν σαλέ εδώ και πολλά χρόνια. Η Μαριάννα Λάτση είναι μία από αυτές. Η Μαριάννα ήταν από τις γοητευτικότερες και πλέον καλλίγραμμες παρουσίες στο ελβετικό spot. Η Γιάννα Αγγελοπούλου, η οποία επίσης διατηρεί εκεί σαλέ, έκανε την πλέον εντυπωσιακή επιλογή κοσμημάτων σε όλες της τις εξόδους. Το nightclub «Greengo» ήταν γεμάτο από κόσμο. Rocking around the Christmas tree για τους επιφανείς επισκέπτες με «επικεφαλής» τις Ρίτα Ορα, Αριάνα Γκράντε και Ιρίνα Σάικ.