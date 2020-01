Τρομερή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σπερς

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο νίκησαν τους Σπερς με 127-118 με τον Greek Freak να είναι απλά ασταμάτητος.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν εξαιρετικός και ολοκλήρωσε το παιχνίδι κόντρα στους Σπερς με 32 πόντους με 4/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 15/18 βολές, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε το βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Γιάνναρου:

The best from The Greek Freak:

32 PTS | 8 REB | 1 AST | 1 STL | 58% FG pic.twitter.com/C0DHq25Jfc

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 5, 2020