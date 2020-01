Απαιτούν την απόλυση Βαλβέρδε οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα

Νέο κύμα αντιδράσεων προς το πρόσωπο του Ερνέστο Βαλβέρδε προκλήθηκε μετά την εκτός έδρας ισοπαλία της Μπαρτσελόνα με την Εσπανιόλ. Για ακόμη μια φορά, οι «μπλαουγκράνα» δεν έπεισαν με την απόδοσή τους και «πέταξαν» δυο βαθμούς, με αποτέλεσμα να έχουν και πάλι συγκάτοικο τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μάλιστα, η νέα γκέλα στο πρωτάθλημα φαίνεται πως αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για πολλούς οπαδούς της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν και ζήτησαν την άμεση απομάκρυνση του πρώην τεχνικού του Ολυμπιακού από τον πάγκο.

Ενδεικτικό είναι πως το δεύτερο πιο συχνό tweet στη Βαρκελώνη είναι το «Valverde Out», με τον κόσμο του συλλόγου να εκφράζει πλέον με κάθε τρόπο την αγανάκτησή του για την παρουσία του Βάσκου στην τεχνική ηγεσία.

Για την ώρα, πάντως, οι ιθύνοντες φαίνεται πως δεν έχουν πρόθεση να απομακρύνουν το Βαλβέρδε, όμως το καλοκαίρι τα δεδομένα μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά…

Δείτε την… οργή που επικράτησε στα social media για τον Βάσκο:

Being a Barça fan has become so hard. Valverde seems to lack any sort of game plan for the side, and relies completely on individual brilliance (luckily for him we have a lot), however as we can see, it doesn’t work.

WE CAN ONLY DROP SO MANY POINTS!#EspanyolBarça#ValverdeOut pic.twitter.com/wG1isQz2IK

— Neil du Toit (@neildt13) January 4, 2020